Femicidio en Merlo: asesinó a su ex novia embarazada de ocho meses

Una joven de 18 años que estaba embarazada de ocho meses fue asesinada a balazos aparentemente por su ex novio en una casa de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, pero la chica fue trasladada a un centro asistencial de la zona donde llegó a dar a luz a su bebé, que se encuentra en buen estado de salud, informaron fuentes judiciales.

Según los investigadores, en el hecho también fue herido de un balazo en la cabeza el actual novio de la joven asesinada, mientras que el presunto femicida, un hombre de nacionalidad paraguaya, aún permanece prófugo y es intensamente buscado por la policía.

La víctima fue identificada por los investigadores como Camila Castell, quien falleció en el hospital Eva Perón de Merlo, adonde había sido trasladada de urgencia con una herida de bala en la espalda, pero que igualmente llegó a dar a luz a su bebé.

En el mismo hospital permanecía internado en grave estado su pareja, Ezequiel Franco Luis Reynoso (18), quien recibió dos balazos en la región del cráneo, con orificio de entrada por uno de los parietales.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Mercedes al 4000, en la citada localidad del oeste del conurbano, donde se encontraban Castell y Reynoso, hasta donde supuestamente llegó el ex novio de la joven.

En medio de una discusión, el hombre comenzó a atacar a balazos a Castell y, luego, disparó contra Reynoso, tras lo cual escapó del lugar.

Los vecinos que escucharon los disparos salieron a auxiliar a las víctimas y trasladaron a Castell al hospital Eva Perón, de Merlo, donde llegó aún con vida.

Los médicos lograron hacer nacer al bebé, de ocho meses de gestación, pero la chica falleció minutos después, dijeron los investigadores.

Fuentes judiciales aseguraron que aparentemente el agresor se refugió en una casa del mismo barrio, por lo que efectivos de la comisaría 6ta de Mariano Acosta realizaban distintos procedimientos en la zona en base a testimonios de vecinos, para dar con el paradero del prófugo.

Según relataron los voceros, la hipótesis principal acerca del motivo del ataque estaría vinculado a celos por parte del agresor respecto a la pareja que conformaban Castell y Reynoso, pero no se descartaban otras teorías sobre el crimen.

Intervino en la causa el fiscal Javier Ghezzi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, del Departamento Judicial de Morón, en la causa caratulada como “homicidio”.