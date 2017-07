Desarrollo Social de la municipalidad asistió en un día a unas 60 personas en situación de calle

La secretaria de Desarrollo social de la Municipalidad de Posadas, Anahí Rocío Repetto, detalló que brindaron asistencia de abrigos, mantas, comida a unas 60 personas. En general hombres mayores de 50 años, son lo que se encuentran en situación de calle y suelen ubicarse en el microcentro posadeño. El 102 es la línea gratuita para que los equipos acudan a realizar la asistencia.

Anahí Rocío Repetto. Radio Libertad.

La funcionaria municipal precisó que en la noche del lunes armaron cinco equipos con cinco autos. Cada equipo se llevaba platos de comida, te, frazadas y ropa. El trabajo fue articulado con el Ministerio de Desarrollo Social. El traslado de quienes quieren ir a un lugar cerrado se realiza en función de la edad de la persona en situación de calle, de esta manera, los menores son llevados al hogar Lucas, y los adultos al Hospital Carrillo.

Respecto al traslado, Repetto dijo que es difícil concretarlos ya que muchos no quieren ser llevados a hogares porque, en general, tienen miedo a perder su espacio, además que quieren ser llevados con sus pertenencias, como colchones y objetos que le va dando la gente. “Las personas en situación de calle tienen cosas que van juntando y son su pertenencia y a veces tienen dos, tres colchones y nosotros no tenemos la posibilidad de mover sus cosas. De igual manera en los espacios no pueden a veces recibirlos con todas sus pertenencias”, explicó la secretaria de Desarrollo Social quien además dijo que “ellos no desean perder su territorio, es como la ley de la selva”, observó. En esa línea, consideró además, que el trabajo se vuelve muy complejo debido a que a veces las personas se enferman y quedan en estados realmente delicados y es cuando deben judicializar el caso para sacarlos de la calle, y es recién ahí que tienen herramientas para poder sacarlos de esos estados.

Desde el área que dirige Anahí Repetto asistieron en un día a 60 personas y anoche a 54, en situación de calle. De igual manera señaló que el hogar Filipo, quien la semana pasada firmó convenio con el ministerio de Desarrollo social, colapsó en los últimos días. Al respecto indicó que lo bueno es que la gente se dejó asistir, pero el dato negativo es que cada vez más personas necesitan de este tipo de asistencia.

En general son hombres mayores de 50 años los que están en la calle

En cuanto a las personas que se encuentran en situación de calle en la ciudad, la funcionaria precisó que generalmente son del sexo masculino y mayores de 50 años. Entre los casos dijo que ahora comenzaron a encontrar personas mayores que perdieron sus trabajos y no pudieron seguir pagando alquiler y sin posibilidad de encontrar otro trabajo, por la edad y porque el caer en situación extrema, la presencia no los ayuda, lo cual es vuelve un círculo difícil de salir.

En general las personas en situación de calle suelen ubicarse dentro de las cuatro avenidas de la ciudad de Posadas, en las plazas, biblioteca popular, todo el microcentro y el Parque Paraguayo, puntualizó.

Para que desde el área puedan asistir las personas en situación de calle deben llamar a la línea 102.