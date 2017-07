Tragedia en el puente caído: el juez de Esquina confirmó que el día del hecho no vio ninguna señalización en la zona del accidente

El juez de Instrucción y Correccional de Esquina, Corrientes, Jorge Gustavo Vallejos, confirmó que en una primera inspección en la zona donde la pareja misionera cayó al arroyo Guazú a la altura del puente desplomado sobre la ruta nacional 12 notó que era evidente la falta de señalización. “Recién después del accidente, personal de Vialidad Nacional colocó las señales para cortar el tránsito en ese sector. El sábado volvimos con el fiscal al lugar y el panorama era completamente diferente”, manifestó el magistrado en una entrevista con Radio Libertad.

El miércoles pasado, tras la caída de la camioneta Ford EcoSport al profundo cauce de agua (en ese tramo tiene 12 metros), Elena Dzkovski llegó a nado a la orilla. Su marido Rogelio Schweig (47) desapareció de la superficie. Recién lo encontraron este domingo, a las 9.45, a dos kilómetros de donde se produjo el hecho. El matrimonio, residente en Andresito, viajaba hacia Buenos Aires.

El funcionario judicial adelantó que por los primeros indicios que se tiene el episodio encuadraría en la figura de “homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Aunque no descartó que pudiera derivar hacia un caso de “homicidio con dolo eventual”. Todo depende de los elementos de prueba con lo que se cuente.

“Investigamos si hubo controles, si había señalizaciones en la ruta en ese momento, si alguien omitió algo. Por ahora trabaja en el caso la Policía de Corrientes, pero en las próximas horas me reuniré con el fiscal de feria y tal vez nos aboquemos directamente a la investigación. Si consideramos que hay que imputar a personal policial, pediremos pruebas o pericias a alguna fuerza neutral”, precisó el juez.

Vallejos confirmó que la autopsia al cuerpo de Rogelio se concretó ayer por la tarde y que ya se dispuso que se le entregaran los restos del misionero a su familia. “La forense me adelantó de manera verbal el resultado, pero prefiero difundirlo cuando me eleven el informe completo”, indicó.

Finalmente, el magistrado remarcó que el testimonio de la sobreviviente Dzkovski fue fundamental. “Ella refiere que no vio señalizaciones. En ningún punto nadie le alertó. De confirmarse eso, sería el motivo por el cual ocurrió el accidente”, remató.

