Ola polar: dónde hay que llamar y qué hay que hacer en caso de ver gente durmiendo en situación de calle

Benilda Dammer, subsecretaria de la Mujer, Familia y Minoridad de la provincia advirtió que sería falso el número que circula en redes sociales y explicó cómo hay que proceder ante estos casos.

Llegó el frío a toda la provincia y, con él, la urgencia de extremar los cuidados con aquellos que duermen en las calles. En las últimas horas empezó a circular un mensaje por las redes sociales en el que se alienta a llamar a los números “108 o al 103”, tras lo cual pasarían a buscar a la gente para que puedan hospedarse en “el albergue del ex autódromo”, donde les darían cena y desayuno.

No obstante, según comentó Benilda Dammer, subsecretaria a cargo de esa área en el Ministerio de Desarrollo Social, no tienen información de ese servicio en su cartera: “A veces surgen esos mensajes ambiguos a los que uno llama, pero resulta que no hay nadie que responda del otro lado. No estoy en conocimiento ni del lugar ni del número, tampoco articulamos con ese lugar”.

Ante esa situación, resulta necesario recordar cuáles son las entidades a cargo del tema: “En el Ministerio tenemos un equipo especializado en niños en situación de calle, al igual que la Municipalidad, donde está Anahí Repetto, que trabaja en forma coordinada con nosotros. Sino también está la Asociación Filipos, que es otro lugar donde se alberga a los niños a través de Acción Social”.

Asimismo, recordó la reciente apertura del Centro de Atención del Niño, Niña, Adolescente y Familia, emplazado en Buchardo casi López Torres: “Ahí están los equipos que atienden la situación particular y desde ahí se hace el recorrido por las noches. “Ese lugar está en condiciones, a la noche se les asiste, se les da comida y abrigo y al otro día se ve la situación particular de cada uno. El equipo técnico trabaja con la familia y con el niño”.

Por otro lado, informó que están trabajando en una línea telefónica particular para estas situaciones que pronto se va a poner en funcionamiento y que estará disponible las 24 horas, aunque en el interín se puede notificar de gente durmiendo en la calle al número del Ministerio, 4447241; o a la policía, en horario nocturno.

“Se llama y se tiene que dar datos específicos de dónde está la persona y cuál es la situación para mandar al equipo a que vaya a verificar. Solamente eso, no tiene que ir a prestar declaraciones a algún lado”, explicó la funcionaria.

Asimismo, explicó que el trabajo con los niños resulta complejo, ya que “por lo general están con su familia, por lo que es muy difícil llevarlos a un hogar porque no acceden y nosotros no podemos llevar a los niños únicamente sin una orden judicial”.

El caso de los adultos también es difícil, ya que “ellos no quieren ir a ningún refugio. Sí se los asiste con frazadas, con colchones y comidas, pero al otro día ya no tienen nada. Todos los días hay que ir”.