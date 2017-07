Dengue: Afirman que el frío de esta semana en Misiones no será suficiente para matar las larvas y mosquitos

El director de Epidemiología y Vigilancia de Vectores de la Municipalidad de Posadas, Fabián Zelaya, aseguró que estas temperaturas no hacen que se eliminen ni larvas ni huevos porque está comprobado que soportan temperaturas más bajas de las que se están dando. Por ello, “es cuando debemos doblegar los esfuerzos para eliminar los criaderos de aedes egypti”, sostuvo.

Fabían Zelaya. Radio Libertad.

Indicó que es el momento de eliminar cualquier elemento que pueda servir de foco para el criadero de larvas, como ser pequeñas tapitas, potes de helados y recipientes en los patios.

En cuanto a la temperatura indicó que se ha comprobado que la larva persiste hasta dos grados bajo cero, pero además debe haber temperaturas bajas en forma continua. En Misiones la temperatura es oscilante, ya que hace frio por la mañana y al mediodía suele aumentar, no permanece cierto periodo de tiempo para lograr que la larva muera.

De igual manera tampoco mata al mosquito, porque en Posadas no tenemos de forma continua dos grados bajo cero, explicó Zelaya.

El funcionario municipal dijo que es importante trabajar para evitar que haya otra epidemia de dengue. Por ello, dijo que están trabajando en manzanas de Posadas donde los índices larvarios dieron altos.

“La lluvia que cayó ayer, ya basta para que eso sea criadero”, marcó Zelaya. Es por esta razón que asegura que es en el periodo invernal donde “más debemos aunar esfuerzos”, subrayó el funcionario quien insistió en la necesidad de no dejar recipientes que puedan juntar agua.

Aseguró además que observan que en épocas donde hace algo de frío “la gente baja un poco lo brazo, cuando en realidad es cuando más esfuerzo deberíamos hacer entre todos. Es estar atentos a los patios, a los recipientes de darlos vuelta, y la limpieza”, aconsejó el director de Epidemiología.