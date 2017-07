Randazzo acusó a Cristina Kirchner de “dividir el espacio opositor”

El precandidato peronista a senador nacional Florencio Randazzo sostuvo que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner “dividió el espacio opositor” al tomar la “decisión equivocada” de negarse a competir con él en las PASO de la provincia de Buenos Aires.

“Cristina Kirchner decidió irse del peronismo para no participar de una PASO conmigo. La que dividió el espacio opositor tiene nombre y apellido: Cristina Kirchner”, subrayó en una entrevista que publica este domingo el diario La Nación.

Dijo que “ofenden la inteligencia de la gente” quienes aseguran que él es el responsable de divisiones en el peronismo bonaerense y subrayó que el “legado más pesado” del kirchnerismo es “sentirse dueño de la verdad absoluta”.

Cristina Fernández de Kirchner “tomó una decisión equivocada”, dado que el peronismo bonaerense “se iba a fortalecer si la gente elegía el candidato” en las PASO, opinó Randazzo, quien fue ministro del Interior y Transporte durante la gestión de la ex presidenta.