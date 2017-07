Marcos Peña consideró que el rival a vencer es “el pesimismo y el escepticismo”

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, afirmó que “el cambio se sustenta en la esperanza de la gente” y consideró que la principal rival del Gobierno nacional en las próximas elecciones no es la ex presidenta Cristina Kirchner”.

“El principal rival que tenemos no es Cristina, sino el pesimismo y el escepticismo porque creemos que el cambio se sustenta en la esperanza de la gente. Hay signos positivos, la inflación está bajando y la economía comienza a recuperarse”, señaló en declaraciones formuladas en el programa de Mirtha Legrand.

Asimismo, el funcionario estimó que Cambiemos obtendrá un triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos del país.

“Cambiemos es hoy la única fuerza nacional y vamos a obtener un gran triunfo en todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde haremos una buena elección. Estamos generando empleo con la obra pública y recuperando el salario real”, observó el jefe de Gabinete.

Peña se refirió críticamente a los dichos formulados ayer por el diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien ayer le reclamó al presidente Mauricio Macri que “cambie porque la gente la pasa mal”.