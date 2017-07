Como cuidar y prevenir enfermedades respiratorios con la llegada del frío

Con la llegada del frío, es la época del año en que es necesario prevenir las enfermedades y las intoxicaciones respiratorias. En especial, se deben maximizar las medidas de cuidado y estar alertas ante posibles síntomas en bebés, niños, embarazadas y adultos mayores, ya que son lo más vulnerables a este tipo de afecciones.

Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe , la bronquiolitis , la bronquitis y la neumonía , entre otras infecciones es importante:

Mientras estamos en casa o en la oficina no hay problema, ya que seguro estaremos bien acondicionados. Pero todo cambia cuando salimos a la calle. Nuestras defensas se ponen en acción pero no siempre esto es suficiente. La ropa es la herramienta principal para combatir a los virus y enfermedades que rondan en el aire. Elige la más adecuada según la temperatura de ese día y no porque estamos en otoño tenemos que usar algo sin abrigo.

Es importante antes de salir bajar la calefacción o abrigarnos, para que la temperatura corporal no sufra picos, debilitando las defensas y dejando el paso libre a los causantes del resfriado y la gripe.

Pero también es bueno estar prevenidos y preparados durante todo el año. ¿Cómo? Con una buena alimentación y vida saludable. La dieta debe contar con todos los nutrientes esenciales, sobre todo la vitamina C, que protege las células y arma nuevas barreras de defensa. La fibra es muy importante también porque es vital para tener una buena salud y no ser vulnerables a los atacantes externos.

Tips para evitar enfermarse con el cambio de clima

Cumple con la higiene básica

Lávate la nariz apenas se noten los primeros síntomas, como ser un estornudo. Es muy importante que siempre tengas las manos limpias.

Fortalece tus defensas con remedios naturales

Puede ser un vaso de leche caliente con miel o zumo de naranjas con miel (algunos optan por añadir unas gotas de una bebida alcohólica fuerte como es el ron o el cognac), consumir cada dos o tres horas.

Nunca dejes que tus pies se enfríen

Si es necesario, coloca un calcetín adicional. Esto también incluye dentro del hogar. Si se mojan los pies con la lluvia, inmediatamente secar o llevar un par de calcetines en el bolso. No hay nada peor que unos pies fríos o mojados para coger un resfriado.

Como se dijo antes, la dieta es fundamental. No dejes pasar muchas horas sin comer algo, desayuna de manera completa por las mañanas, come más frutas y vegetales (sobre todo las que te aporten vitamina C) y deja de lado el fast food o los alimentos muy azucarados.Sigue una buena alimentación

Bebe mucho líquido

Esto es recomendable durante todo el año, pero más cuando estamos ante el cambio de estación. Al estar bien hidratado, el cuerpo tiene más capacidad de sentirse bien. No sólo agua está incluido en este grupo, también zumos e infusiones, siempre naturales.

Aísla bien el hogar

Comprueba que las ventanas y las puertas no tengan espacios por donde pueda colarse el frío. Tapa las rendijas con una cinta adhesiva, evita las corrientes de aire. Cúbrete con una manta mientras estás en el sofá y ten cuidado de no dormir destapado. Coloca alfombras en la sala o en las habitaciones. Los días más cálidos o templados, aprovecha para abrir las ventanas y ventilar, quitando los ácaros, virus y demás microorganismos que pueden producir enfermedades.

Lleva ropa de abrigo que puedas ir quitando

Muchos dicen que hay que hacer como una cebolla cuando estamos en esos días donde la temperatura puede jugarnos una mala pasada. De esta manera, podrás ir quitando por capas la ropa que es más abrigada. La que se encuentra junto al cuerpo ha de ser de algodón, para absorber la transpiración. Las camisetas térmicas son muy buenas porque no permiten que el calor corporal se vaya.Abrígate con tres capas, la más externa quítatela cuando llegues a un lugar cerrado. La intermedia dependerá de cuánto frío o calor sientas.

No te olvides de los accesorios

Como se dijo anteriormente, no importa que el calendario indique que todavía no llegó el invierno. Si hace frío (o si tu lo sientes), no dudes en abrigarte. Aprovecha las ventajas de los accesorios como ser un gorro, unos guantes o una bufanda, que se pueden quitar o poner en cualquier momento. Si te parece excesivo, puedes optar por pañuelos para el cuello, por ejemplo.

Evita espacios muy concurridos

Es verdad que no podemos dejar de viajar en metro o en autobús, pero has de saber que allí se encuentra el foco de las enfermedades. Lleva un pañuelo para tapar tu nariz y boca y apenas llegues a casa o a la oficina, lávate bien las manos. Evita ir a centros comerciales, por ejemplo. En el caso de ir a un hospital, sigue los mismos pasos que al usar el transporte público. Si un amigo o familiar está enfermo de gripe o resfriado, mejor será reducir el contacto.