Macri: “No está bien ni es legal tomar una fábrica por la fuerza”

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que “no está bien, no es legal tomar una fábrica por la fuerza” al ser consultado sobre el desalojo de la central fabril de la multinacional PepsiCo ubicada en Florida, Vicente López, ocurrida esta semana.

“Estamos todos trabajando para que el empleo crezca y si una fábrica se muda de lugar, y arreglaron con el gremio, con (el titular del gremio de la alimentación, Rodolfo) Daer la indemnización… quedaron 20 que no arreglaron y tomaron la fábrica. Eso no está bien, no es legal”, afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Agregó el mandatario que “no se puede tomar eso, y herir a policías que hubo que internar, y también quisieron incluso herir a colegas de ustedes”, completó el jefe de Estado.

En este sentido invitó a que “aquellos que crean que tienen un mejor modelo para conducir un país”, lo cual es “atendible” se presenten electoralmente “para ganar una elección”.

La posibilidad de la reelección

Macri aseguró esta mañana que prefiere hablar de una posibilidad de presentarse para un segundo mandato “dentro de un año y medio largo”, y lamentó “estar de vuelta en campaña”, aunque subrayó: “Mi compromiso es quedarme hasta el último día que me necesiten”.