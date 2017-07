Continúan las “Vacaciones Divertidas” en la Costanera de Posadas

Este Programa de “Vacaciones Divertidas”, tiene por objetivo ofrecer una agenda de actividades hasta el 21 de julio, inclusive, en el edificio “La Costa”, Espacio Multicultural, en la costanera local.

El programa “Vacaciones Divertidas” que lleva adelante la Municipalidad de Posadas, a través de la Secretaria de Cultura y Turismo, en estas vacaciones de invierno, con un sinnúmero de actividades para chicos y toda la familia en general, ya es todo un éxito.

Allí, las talleristas del Programa “MejorArte”: Silvana Paniagua, Mirian Acuña y Melisa Martínez, ofrecen al público en general pintura, manualidades, juegos, expresión corporal, clases de baile, maquillaje y cocina, en un clima de total alegría y distensión.

Serán dos semanas para distraerse, compartir, conocer y a la vez aprender en familia, pasando unas “vacaciones divertidas” en Posadas.

Los que quieran ser partícipes y todavía no dijeron presentes, no se preocupen. Aún queda tiempo, ya que la próxima semana desde el miércoles las actividades continuarán para toda la familia y totalmente gratis, con una nutrida agenda para no perderse.

Segunda semana de Vacaciones Divertidas

Miércoles 19 de julio:

15.30: Bienvenida a los niños y juegos dinamizadores. Expresión corporal. Juegos de competencia.

16.40: Vuelta a la calma. Higiene de los niños (lavado de mano y descanso para ir al baño).

17.00: “Pinturitas” dibujo y pintura libre.

18.00: Despedida a los niños.

Jueves 20 de julio:

15.30: Bienvenida a los niños, juegos dinamizadores.

15.45: “Manualidades de Reciclaje”

16.45: Vuelta a la calma. Higiene de los niños.

17.00: Clases de baile.

18.00: Despedida a los niños.

Viernes 21 de julio

15.30: Bienvenida a los niños y juegos dinamizadores. Expresión corporal

16.15: Vuelta a la calma. Higiene de los niños.

16.30: Maquillaje artístico para niños, entrega de certificado a los niños.

17.00: Cine Móvil Gigante