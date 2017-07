Beneficiarias de planes sociales recibieron capacitación sobre el cuidado de los chicos en internet

Con el objetivo brindar a los sectores menos familiarizados con las tecnologías digitales las habilidades, la motivación y la confianza necesarias para usar estas herramientas en beneficio de su desarrollo personal y profesional, en el marco del Plan Nacional de Inclusión Digital, beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen recibieron una capacitación de tres horas en sobre herramientas digitales para el cuidado de los chicos en internet. La charla estuvo a cargo de funcionarios de la subsecretaría de Gobierno Digital, del ministerio de Modernización de la Nación.

Daniel Abadie, responsable del área, explicó que desde el gobierno nacional se trabaja junto a los municipios del país para brindar herramientas a los ciudadanos, e internet es una de ellas. “Para que puedan construir un futuro mejor, internet es una de esas herramientas. Trabajamos desde Modernización con Educación el ministerio de Desarrollo Social con titulares del Programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen brindándoles hoy una capacitación de tres horas sobre cómo cuidar a nuestros chicos en internet, los chicos vuelan y entonces queremos darles herramientas a los padres para que entiendan todos los cambios y los beneficios que tiene la tecnología y también los cuidados y los riesgos que puede tener eso, queremos darles herramientas para que cuiden a sus hijos”, señaló el funcionario.

En tanto Losada destacó que cuantos más conocimientos tengan los ciudadanos sobre las herramientas digitales más pronta va ser su inserción laboral. “Lo que nosotros buscamos desde acá y también cuando estábamos en el ministerio (de Desarrollo Social de Misiones) es ir construyendo la autonomía del ciudadano para que a partir de sus propias virtudes, su propio esfuerzo, ganarse el pan dignamente”, sostuvo. En ese sentido agradeció a los funcionarios nacionales la posibilidad de ofrecer más herramientas a los ciudadanos de Posadas.

Losada habló además sobre la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos y aseguró que los adultos no pueden trasladar esa responsabilidad al Estado y que no se puede pretender que la escuela, que tiene algunas horas del día a los chicos, resuelva lo que no hacen los hogares. “La escuela tiene su rol, fundamental en el sistema social pero no alcanza si no hay una estructura familiar que haga los procesos de contención necesarios poniendo el cariño, el amor y también los límites necesarios”, reflexionó y recordó que la mayoría de los adultos provienen de procesos donde no había este tipo de herramientas. “Mi celular tiene más capacidad de memoria que la que había en todo Posadas en 1997”, concluyó.