Básquet: Misiones con equipo confirmado para el Promocional en Mendoza

Finalmente la dupla técnica compuesta por Alejandro Bastarrachea y Lucas Grasso conformaron el plantel que representará a la provincia en el Promocional de Selecciones que se desarrollará en Mendoza del 19 al 21 de julio.

El equipo de la tierra colorada, que no contará con varios nombres importantes por diferentes razones, compartirá la zona B del Hexagonal en San Martín con Tierra del Fuego y el local. En tanto que el grupo A se jugará en San Juan con la presencia de San Luis, Formosa y el anfitrión. Los dos primeros de cada grupo conseguirán su pasaporte al Argentino de selecciones que arrancará dos días después (el 23 de julio).

Cristian Diesel, Juan Pablo Rojas (ambos de Tirica) y Nelson Peralta (Talleres de Tafí) serán los más experimentados de un plantel que pretende dar la sorpresa, teniendo la base del actual bicampeón provincial: Tokio de Posadas.

Justamente en el estadio del “japonés” arrancaron este jueves los entrenamientos del conjunto de la tierra colorada que se extenderán hasta el domingo, en doble turno.

La lista final de Misiones

Bases

Juan Pablo Rojas (Tirica)

Stefano Pierotti (Baurú de Brasil)

Enzo Ciganda (Tokio)

Escoltas

Facundo Barreyro (Tokio)

Franco Zandomeni (San Martin de Corrientes)

Cristian Diesel (Tirica)

Aleros

Lisandro Gómez Quinteros (OTC)

Daniel Tabbia (Tokio)

Ala pivotes

Enzo Stietz (Tokio)

Leandro Flamig (Tokio)

Pivotes

Nicolás Falero (Tokio)

Nelson Peralta (Talleres de Tafi Viejo, Tucumán)

Formato de disputa

Las seis Federaciones participarán en un Hexagonal, dividiendo a los equipos en dos zonas de tres, jugando el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de julio la Fase de Grupos todos contra todos. Clasificando a la última jornada (viernes 21 de julio) el primero y segundo de cada zona para jugar los cruces de la siguiente manera:

1º Zona “A” vs 2º Zona “B”

1º Zona “B” vs 2º Zona “A”

Los ganadores de cada cruce clasificarán al Campeonato Argentino Neuquén 2017, y jugarán la final el 22.

Datos importantes

En la instancia de cruces de semifinal, se trabajarán con las siguientes opciones:

– Opción A: los equipos sedes clasifican a Semifinal y no juegan entre sí: cada Federación sede

juega en su provincia

– Opción B: los equipos sedes clasifican y se enfrentan en semifinales: la Federación sede

ubicada en Primer Puesto en su zona será local en ese juego, disputándose la otra semifinal en

la otra sede.

– Opción C: uno de los equipos sedes no clasifica: la Federación sede clasificada juega en su

Provincia y la otra llave se juega en la sede de la Federación local no clasificada

– Opción D: ninguna de las Federaciones sedes clasifica: las series se juegan en la sede donde

clasifica el 1° de cada zona.

En la instancia de Final, se procederá de la siguiente manera:

– Opción A: en caso de que solo una de las Federaciones organizadoras acceda a la Final la

misma se jugará en la sede correspondiente a esa Federación.

– Opción B: ambas Federaciones organizadoras acceden a la Final, la misma se disputará en la

Ciudad de San Martín , Mendoza.

– Opción C: ninguna de las Federaciones organizadoras clasifique a esta instancia, la Final se

disputará en la Ciudad de San Martín, Mendoza.

Fuente: Misiones Básket