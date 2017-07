River: el regreso que más querían los hinchas, congelado

La posibilidad de incorporar al lateral está prácticamente caída y los rumores lo ubican en Europa o México.

El regreso de Leonel Vangioni a River está congelado. El lateral del Milan tiene ganas de pegar la vuelta y hasta había mantenido un diálogo satisfactorio con Marcelo Gallardo, el entrenador del equipo, en el partido homenaje de Fernando Cavenaghi. Sin embargo, la operación estaría caída.

Rodolfo D’Onofrio, presidente del club de Núñez, había avisado que River no iba a pagar por el retorno del futbolista, y desde el Milan lo quieren negociar. Por lo tanto, los rumores lo ubican en algún equipo europeo o en la liga de México (sería al Monterrey).

El club italiano quiere cederlo a un equipo que pague el préstamo y como en River aducen que Vangioni “se fue gratis”, tendría que volver de la misma manera. Por ahora, el Piri no vuelve a River.

Mientras tanto, un jugador que sí concretó su regreso a River terminó de cerrar el círculo este jueves.

El arquero Germán Lux se despidió entre lágrimas de su anterior equipo, La Coruña, con una conferencia de prensa que dio en la ciudad deportiva del club gallego, y destacó que haber vuelto al club que lo formó lo “hace feliz”.

“Estoy dando un paso muy importante. Volver a mi tierra me hace feliz. Estoy muy contento. Quiero disfrutar los últimos años del fútbol y no pasarlo tan angustiado a veces, pero es mi forma de ser, competir, siempre involucrado y haciéndome mala sangre”, señaló el futbolista santafesino, quien en declaraciones que reprodujo la agencia DyN se mostró “muy agradecido de los seis años” en los que defendió la camiseta de La Coruña.

También se refirió al momento de tomar la decisión de regresar a Argentina en el momento en el que su anterior equipo le había dejado en claro que no lo iba a tener en cuenta para renovarle el contrato.

“Aquí las dos partes tienen que querer y estar de acuerdo para que esto continúe y no fue así en este caso. Manifesté muchas veces que quería seguir, pero me he ido de vacaciones, me surgió esta oportunidad, hablé con (Marcelo) Gallardo, me preguntó si estaba dispuesto a volver y ese fue el momento crucial, no tuve más dudas, le dije que sí”, relató.

El carcarañense de 35 años, quien viajó a Europa para despedirse “cara a cara y no por una carta”, habló varias veces de lo contento que lo pone volver a River, “un club que es grande de verdad, muy exigente en el día a día, de mucha presión, de linda presión”. (Clarín)