Productores aseguran que el pequeño tealero está en vías de extinción

Desde asociaciones afirman que no se cumplieron los precios en las últimas tres cosechas y que cada vez hay más plantaciones abandonadas. Denuncian un avance en la concentración de la actividad en manos de pocos establecimientos integrados. El viernes se reunirán en Campo Viera y analizan un tractorazo a Oberá.

“Se habla mucho de la crisis yerbatera, pero el té está en una situación mucho peor”, aseguró Cristian Klingbeil, productor de la zona centro y vicepresidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), quien explicó que ese sector viene arrastrando tres cosechas en las que no se cumplieron los precios de referencia establecidos por el ministerio del Agro de Misiones.

Para el colono, la campaña que finalizó este año fue particularmente frustrante, ya que la quita de retenciones a las exportaciones de té y un cuadro de relativa escasez de materia prima hacía prever un buen año para los productores, pero a la postre, estas expectativas no fueron satisfechas.

“Venimos de dos zafras en las que no se saca la cantidad de kilos que normalmente se saca y sé que hay un leve faltante de materia prima y no así pagaron lo que deberían haber pagado. Esta campaña fue todavía peor porque de los 10 centavos de dólar que fijó el ministro del Agro, se pagaron solo 5 y muchos no terminamos de cobrar. Se cosechó hasta mayo y tenemos cheques hasta noviembre, con la inflación eso se desvaloriza, encima ni siquiera podemos usar ese dinero para poner en condiciones los teales”, explicó.

Según el productor la industria argumenta que los precios del té misionero cayeron en todos los mercados y por eso no estarían en condiciones de cumplir con el precio de 10 centavos de dólar.

“La caída del precio no fue tanto y por otro lado los industriales fueron beneficiados con la quita de las retenciones y las devoluciones, creemos que no es argumento válido para cumplir con los precios”, consideró.

Aseguró que los pequeños productores están cada vez peor, mientras crecen. “Los grandes establecimientos tienen nuevas plantaciones, secaderos más modernos, mientras nosotros nos fundimos, se ve una hiper concentración que nadie está frenando. Desapareció el sector cooperativo que era muy importante, cuando funcionaban la CALO de Oberá y Picada Libertad de Alem no se necesitaba fijar precio, lo que decían esas cooperativas era el precio y los demás tenían que adecuarse y los precios eran buenos. Hoy estamos entregados al sector industrial privado”, lamentó.

Indicó que ante el panorama poco alentador, son muchos los productores que no están poniendo en condiciones sus plantaciones para la próxima cosecha y no tienen planes de hacerlo. “Entre la encallerada y poda, más una fertilizada, pulverizada y pasada de herbicida, tenemos 5.000 pesos por hectárea. De las cosechas anteriores no le viene sobrando esa plata, tampoco se puede sacar plata de la yerba, algo que se hacía en años anteriores, cuando la yerba andaba bien, pero eso ya es así”, dijo.