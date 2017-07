Habló el padre de la pequeña misionera asesinada brutalmente en España y pidió que juzguen a la madre en Argentina

“Quiero que juzguen a la madre en Argentina porque por culpa de ella murió mi hija”, dijo el padre de Naiara Valentina Abigail Briones, la niña de 8 años asesinada presuntamente por el hermano de su padrastro en Sabiñánigo. La pequeña vivía en España desde hace cinco años con su madre y el padrastro. El padre biológico, Manuel Adolfo Briones Sanz, afirma que la madre permitía los golpes a su hija por parte del tío político, quien es el acusado de asesinarla.

Manuel Adolfo Briones Sanz. Radio Libertad.

Manuel Adolfo Briones Sanz, es el padre de Naiara Valentina Abigail Briones, la niña de 8 años asesinada presuntamente por el hermano de su padrastro en Sabiñánigo. El hombre reclama “justicia” desde Chile, donde reside actualmente desde que se separó de Mariela Benítez, con quien se había conocido en Candelaria y fruto de la relación tuvieron a Naiara que nació en Posadas. Hace cinco años la mujer reside en España y conformó una nueva pareja, el hermano de este último está detenido acusado de asesinar a la pequeña.

La niña murió hace cinco días, Manuel Briones explica que su expareja se puso en contacto con él para comunicarle que su hija había sufrido “un accidente” y que se encontraba en urgencias. Alarmado, el joven le pidió más información y ella le dijo que estaba en estado “muy grave”.

Cuando se enteró que la pequeña murió y que habría sido torturada por su actual tiastro, el hombre dijo que intentó comunicarse con ella, pero esto no le respondió más y lo bloqueó.

“Estoy desesperado porque la embajada del consulado argentino no me presentaron ayuda, hasta que la cancillería argentina se enteró de lo sucedido, mi hija llevaba cuatro días muerta, estoy desesperado para llegar a España y no tengo ayuda, ahora la gente de Chile me agilizó los papeles para salir del país, pero no tengo los pasajes, estoy desesperado”, expresó el padre de Naiara, en comunicación con Radio Libertad.

Manuel Briones quiere traer el cuerpo de Naiara a la Argentina para enterrarla acá, o cremarla y llevar sus cenizas a Chile.

“Yo tengo doble nacionalidad, fui nacido y criado en Buenos Aires. Conocí a la madre en Misiones y mi hija nació en Posadas. La madre es Candelaria y se llama Mariela Alejandra Benítez”, relató sobre cómo se conocieron.

Contó que finalizó su relación con Mariela cuando su hija tenía un año y medio. Dijo que hace cinco años que no veía a su hija, “el tiempo que llevaba en España. No podía escuchar su voz porque la madre no me dejaba. La pequeña tiene mi apellido”, contó.

Sobre el detenido, que es el tío político de su hija, dijo que es un asesino que debe permanecer preso. Además, cree que los responsables son la madre y el padrastro, “porque ellos sabían lo que vivía mi hija, porque los peritos dijeron que ella presentaba golpes”.

“El –por el tiastro- no está loco, es un asesino de alma, no debe salir de la cárcel. La familia de Mariela lo veía normal y para el padrastro era normal este accionar de su hermano”, dijo Respecto a los golpes, que habrían sido constatados en el cuerpo de la niña, dijo que el hombre acusado odiaba a los extranjeros y presupone que también a la pequeña por ser extranjera.

Manuel Briones pidió sugerencia a abogados argentinos para que su esposa sea juzgada en Argentina “porque por culpa de ella mataron a mi hija”, insistió.