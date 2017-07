Por fallas en líneas eléctricas están sin servicio las localidades de San Vicente y El Soberbio

“Nuestros profesionales y técnicos abocados a detectar el problema y dar solución al inconveniente en el menor tiempo posible”, indicaron en un comunicado desde Emsa.

Emsa hace saber que desde las 17:38 hs del día de ayer, se encuentra fuera de servicio la línea de 132.000 voltios que desde la EstaciónTransformadora (ET) “Mineral” alimenta la ET “Aristóbulo del Valle” y desde esta la ET “San Vicente”, consecuencia de ello quedaron sin servicio eléctrico A. del Valle, Dos de Mayo, Campo Grande, San Vicente y El Soberbio, a las 22:30 hs de ayer y consecuencia de maniobras realizadas se repuso el servicio en las cuatro primeras localidades, quedando aún sin servicio San Vicente y El Soberbio..

“La línea afectada continúa fuera de servicio, continuando desde ayer nuestros profesionales y técnicos abocados a detectar el problema y dar solución al inconveniente en el menor tiempo posible”, indicaron en un comunicado.

Señalaron además que “la tarea es extremadamente complicada, debido a que la línea en cuestión recorre una zona de monte y con una topografía muy accidentada, lo que hace lenta la búsqueda de la falla”.