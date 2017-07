Diputados pidieron a sus pares nacionales que gestionen la continuidad del “Plan de Vacunación contra la Fiebre Aftosa”

RELACIONADAS El Senasa dejará de costear vacunas antiaftosa en Misiones y ganaderos advierten que el status sanitario del país está en riesgo

Un proyecto de comunicación presentado en la Cámara de Representantes alienta a los legisladores nacionales misioneros que gestionen ante el gobierno nacional la continuidad del “Plan de Vacunación contra la Fiebre Aftosa” luego de que los productores ganaderos de la provincia advirtieran que esta situación era riesgosa para el estatus sanitario del país.

El diputado renovador Aníbal Vogel, autor de la iniciativa, recordó que la Argentina en el pasado perdió su estatus de país libre de la enfermedad y que costó mucho trabajo recuperar mercados para la carne. “La cuota Hilton de exportación aumentó alrededor de un 80 por ciento interanual, lo que representa más de mil toneladas de carne argentina que se exportaron. Lo que pedimos es que se mantenga una situación epidemiológica estable, como venía siendo hasta hora, que no se cambien las reglas de juego”, sostuvo el legislador oriundo de Ruiz de Montoya.

Además en el proyecto de comunicación, Vogel destacó que la por la ubicación de Misiones y debido al gran cordón fronterizo con Brasil y Paraguay se torna peligroso y la provincia queda expuesta a que nuevamente ingrese la enfermedad a la Argentina.

El miércoles, los productores ganaderos misioneros salieron a cuestionar la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de dejar de aportar vacunas para operativos antiaftosa en Misiones. Argumentaron que por ahorrarse poco dinero, el organismo está poniendo a toda la ganadería argentina en riesgo, ya que un brote de aftosa en Misiones perjudicaría el status sanitario de todo el país.

“En Misiones la gran mayoría de los productores son chicos. El 80 por ciento del ganado está en manos de 7 mil productores que no tienen más de 50 cabezas, que están dispersados a lo largo de la provincia y que no tienen mangas, corrales, bañadero, etc. Al no tener esas instalaciones es más difícil vacunar. Hace seis años le explicamos a la Nación, en reunión con el ministro de Agricultura de entonces, que el costo de vacunar en Misiones era muy alto y que muchos productores pequeños no podían costearlo. Entonces se logró que el Senasa diera gratis la vacuna a los entes sanitarios que llevan adelante los operativos de vacunación”, explicó Luna Vázquez, productor y expresidente de la Sociedad Rural de Misiones.