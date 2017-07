Closs: “Somos distintos al Gobierno nacional y el pueblo misionero lo percibe”

El candidato a senador por la Renovación, Maurice Closs, cerró en la noche del miércoles un mitín organizado por el Centro de Apoyo en el que apeló a la militancia para llevar el mensaje a todos los misioneros sobre las posiciones políticas que se diferencian del Gobierno nacional.

En un encendido discurso, Closs recordó que el Centro de Apoyo fue el primer espacio identificado con el peronismo que le dio su respaldo en 2007, cuando la Renovación debatía quien iba a ser el candidato a gobernador.

Ante un auditorio cargado de ideología, Closs apeló a un discurso con fuerte contenido. “La política ha cambiado mucho en los últimos años. Hay extremos que creen que la política se hace desde la distancia y las redes sociales. El espacio con el que nosotros competimos, el Gobierno nacional cree que con el sello de Cambiemos, o del Pro y la imagen del Presidente y no le importa si el candidato es de la provincia, si conoce la provincia van a tener resultados favorables, creen que es así porque en el 2015 les fue bien”, analizó.

Sin embargo, mostró su confianza en que “en Misiones le vamos a demostrar que el misionero quiere militancia, porque es imposible conocer las esperanzas, los sueños y las expectativas del misionero si uno no lo visita”.

“Uno no puede saber la problemática de los yerbateros si no habla con los productores y cooperativistas; la problemática del barrio si no lo caminan. Ellos podrán proyectar sus imágenes a través de las redes, pero jamás podrán llevarse la sensación, el afecto y el cariño del pueblo de Misiones.

Se van a equivocar porque están diseñando igual la campaña para Santa Cruz, Jujuy, para Catamarca que para Misiones. Y Misiones le va a mostrar que es imposible que uno la defienda y al represente como lo vamos a hacer con Ricardo Wellbach y Maggie Solari en el Congreso de Misiones”, afirmó.

“Ahora les quiero hablar de ideología. Algunos creen que estamos discutiendo contra un espacio político sin ideología, pero he visto pocas veces en los últimos años un espacio de gobierno tan cargado de ideología como es el del Gobierno nacional”, analizó.

Para Closs la ideología está expresada con crudeza cuando en Posadas el ministro de Economía, Nicolás Dujovne dijo ante los problemas de las asimetrías que “eso es coyuntural”: “Ya se va a arreglar solos, ya se va a resolver. Clara filosofía liberal, que se jodan los comerciantes, que se jodan los trabajadores comerciales de Misiones, porque la mano mágica del liberalismo la va a resolver cuando, dentro de dos o tres años”, apuntó.

Después fue más arriba. ¿Quién iba a pensar que en una sola frase del Presidente de la República hubiera tanta expresión ideológica como cuando dijo, suelto de cuerpo, que no vayas a tener la suerte de caer en la escuela pública? Cuando sabemos los que somos del interior que si no ibas a la pública, no podías ir a ningún lado”.

“La diferencia la hacemos desde la gestión de Gobierno. Hace tres meses eliminaron la secretaría de Agricultura Familiar, en otra clara muestra de una visión ideológica y ahora crearon la secretaría de la bicicleta. Esas son las visiones centralistas que muestran que somos distintos”, advirtió.

“En Misiones nadie cae en la escuela pública, van con el boleto estudiantil gratuito. Cuando cierran agricultura, la Provincia le da rango de ministerio. Por eso somos distintos y el pueblo misionero lo va a sentir, lo percibe porque andamos, tenemos el contacto con la gente. No nos va a alcanzar para ir a todos lados a los candidatos, pero si todos ustedes. Por ustedes vamos a representar a Misiones en el Congreso nacional”, culminó.