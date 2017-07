Advierten que el 80% de los obreros de la construcción no utilizan los elementos de seguridad

RELACIONADAS Albañil de 42 años murió tras caer desde el noveno piso de un edificio en construcción en Posadas

Tras la muerte del obrero Miguel Ángel Sosa, un operario de 42 años que cayó desde el noveno piso de un edificio en construcción en el centro de Posadas, el técnico en Seguridad e Higiene Diego Fontana, advirtió que es muy común ver en las obras a los trabajadores sin los elementos de seguridad y señaló que en el 80 por ciento de las construcciones de Posadas no se utilizan.”La semana ante pasada hubo otra caída de un obrero. Esta viene a ser la más grave porque falleció el obrero. La gente no toma conciencia realmente. Les decís que tiene que usar los elementos de protección personal y pasas a las dos horas y nuevamente están suelto. Hay una falta de coordinación entre la dirección de la obra, capataz y el obrero donde todavía no toman conciencia de que caerse es quedarse con un obrero menos”, señaló Fontana, quien diariamente realiza inspecciones puesto que trabaja para una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).

Respecto a la obra en particular donde Sosa trabajaba, Fontana reveló que tuvo muchas fiscalizaciones puesto que durante un tiempo era muy riesgoso el trabajo que se hacía en las alturas. “Era una obra que se venía auditando desde el año pasado, tuvo inspecciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo y de la municipalidad de Posadas. Hubo una etapa de la obra en la que era muy peligros estar trabajando arriba y fue mejorando la empresa. Compró elementos de seguridad, equipos de protección de personal para trabajo en altura. Me extrañó que haya caído el obrero, al que conocía”, lamentó y agregó que analizando lo que se está diciendo de cómo ocurrió el accidente, el obrero no estaba sujeto a un punto fijo. “La ley habla de que a partir de los dos metros de altura tiene que tener una protección para evitar que se caiga, así esté sobre andamios, caballetes o lo que sea. El estaba a más de dos metros de altura y tenía que estar con cinturón y atado a un punto fijo, que se rompa y caiga todo pero él tenía que quedar colgadito arriba”, puntualizó.

En ese sentido Fontana indicó que en ´la mayoría de las obras que se realizan en Posadas no se respetan las instrucciones de seguridad. “El 80 por ciento no cumple, solo un 20 por ciento está en regla. Y la mitad de ese 80 por ciento tiene el cinturón al cuerpo pero no está sujeto a un punto fijo, lo tienen porque les obligan a usar y no se quieren enganchar. El empleador tuene que ser más duro, poner mano dura”, aseguró.

Diego Fontana, técnico en Seguridad e Higiene en Radio Tupá Mbaé