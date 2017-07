Unas 134 mujeres ya se hicieron el Mamotest en el Favaloro

A un mes de su implementación, unas 134 mujeres ya se realizaron el mamotest en el Hospital de Nivel I Dr. René Favaloro, con el fin de prevenir el cáncer de mama u otras enfermedades mamarias.

El estudio mamográfico en 3 D se puede realizar de lunes a viernes de 7.30 a 12 horas y de 15.30 a 17.30 horas, sin turno previo y sólo presentando el DNI. Es un estudio gratuito, para mujeres de 35 años o más.

Se trata de un nuevo Mamógrafo 3D que ofrece una mejora de la imagen, permitiendo visualizar anomalías mucho más pequeñas y, por lo tanto, aumenta la posibilidad de encontrar el cáncer de mama en una etapa inicial para así salvar vidas.

¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres previenen y salvan su vida con un diagnóstico mamario precoz? Ahora en Posadas podes hacerte sin turno una mamografía 3D gratuita y tener los resultados en 24 horas. El equipo de Diagnósticos por Imágenes del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga y de la Red de Telemamografía Mamotest, son quienes trabajan en el procesamiento de los estudios.

La Mamografía 3D aumenta la detección de cáncer invasivo en un 41%, generando menor dosis de radiación y 15% menos de rellamadas.

¿Cómo es el estudio?

El estudio no provoca dolor. Los equipos son modernos y no necesitan la fuerza de la compresión de los equipos viejos. El estudio de mamografía dura 10 minutos. No hay ninguna preparación previa para hacerse una mamografía. Si una mujer esta en el periodo de lactancia, puede realizarse una mamografía, lo ideal es que de amamantar una hora antes. Ante determinadas enfermedades es mejor consultar a un medico antes de realizarla.