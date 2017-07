El Senasa dejará de costear vacunas antiaftosa en Misiones y ganaderos advierten que el status sanitario del país está en riesgo

El costo de los operativos de vacunación es mucho más alto en Misiones que en el resto del país, dado que hay más de siete mil productores dispersos en distintos municipios, con menos de 50 cabezas cada uno y sin las instalaciones necesarias para agilizar la inoculación. Para superar estas dificultades, desde hace más de seis años se viene aplicando un modelo solidario según el cual la Nación aporta las dosis y la Provincia y los productores más grandes colaboran de distinta manera para reducir el costo de vacunación de los pequeños productores. Gracias a ese esquema, se alcanzó un 100 por ciento de cobertura vacunal en la provincia. Ahora el Senasa anunció que dejará de aportar las vacunas.

Ganaderos misioneros salieron a cuestionar la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de dejar de aportar vacunas para operativos antiaftosa en Misiones. Argumentan que por ahorrarse poco dinero, el organismo está poniendo a toda la ganadería argentina en riesgo, ya que un brote de aftosa en Misiones perjudicaría el status sanitario de todo el país.

El productor ganadero y expresidente de la Sociedad Rural de Misiones, Adrián Luna Vázquez, explicó que en la provincia siempre hubo dificultades para vacunar al ganado, en buena parte por la atomización y alta dispersión de los productores y por la geografía de la provincia.

“En Misiones la gran mayoría de los productores son chicos. El 80 por ciento del ganado está en manos de 7 mil productores que no tienen más de 50 cabezas, que están dispersados a lo largo de la provincia y que no tienen mangas, corrales, bañadero, etc. Al no tener esas instalaciones es más difícil vacunar. Hace seis años le explicamos a la Nación, en reunión con el ministro de Agricultura de entonces, que el costo de vacunar en Misiones era muy alto y que muchos productores pequeños no podían costearlo. Entonces se logró que el Senasa diera gratis la vacuna a los entes sanitarios que llevan adelante los operativos de vacunación”, explicó Luna Vázquez.

Indicó que la dosis es solo un componente del costo de los operativos, ya que hay que pagar a vacunadores, veedores y veterinarios, además de cubrir la logística que implica llevar el operativo a todos los rincones de la provincia. Teniendo en cuentas esas cuestiones, el ganadero explicó que resulta mucho más caro inocular los animales de las pequeñas unidades productivas y por lo tanto resulta necesario aplicar un esquema colaborativo para lograr una amplia cobertura vacunal. “Se busca un precio de equilibrio, que los productores grandes con mucho menores costos operativos que los chicos, abonen lo mismo para garantizar que los pequeños productores puedan vacunar a sus rodeos”, dijo.

“Es una gran irresponsabilidad quitarle el aporte que hace el Senasa a la provincia en vacunas, cuando el costo es el 1 por ciento de la cantidad de vacunas del país, por ahorrar ese 1 por ciento, nos vamos a exponer a un alto riesgo sanitario. El criterio es primero ver dónde se puede ahorrar y recién después considerar las consecuencias, como vienen haciendo en otras áreas”, consideró.

Detalló que el alto riesgo de Misiones radica en que tiene 2.000 kilómetros de frontera con Brasil y Paraguay y 150 kilómetros de frontera con Corrientes, que cuenta con un rodeo de más de cinco millones de animales.

Destacó que desde que Nación comenzó a aportar las vacunas, hace seis años, Misiones empezó a tener el 100 por ciento de cobertura vacunal, se crearon tres entes sanitarios nuevos en la provincia. “El estado provincial se está ocupando de vacunar solamente en el Alto Uruguay, porque en el resto del territorio lo hacen los privados, gracias al aporte de vacunas de Nación, pero asumiendo la contratación de vacunadores, veedores, etc”, dijo

Aclaró que ante la decisión del Senasa de retirar las vacunas “no sé qué va a pasar con los entes sanitarios privados, es muy probable que analicemos muy bien si continuamos aplicando la vacuna, que de última es una responsabilidad del Senasa. Capaz que le digamos al Senasa: ‘si no nos vas a dar la vacuna, vacuná vos, hacete cargo y cobrá lo que quieras, pero van a tener que ir a golpearle la puerta a los productores a ver si pueden vacunar’. Si te encontrás con 7 mil productores que tienen pocos animales y no quieren vacunar, vas a tener que meterle rifle sanitario a todos esos animales, no sé cuál va a ser el criterio que va a adoptar el Senasa si pasara eso”.

Indicó que el costo de aplicación de la vacuna en Misiones el año pasado fue de 21 pesos por animal, cuando en Corrientes fue de 30 pesos. “Si se concretara la decisión comunicada por el Senasa de quitar parcial o totalmente el aporte de vacunas a Misiones, el costo por animal de la vacuna se elevaría a 60 pesos aproximadamente”, estimó.

Consideró que, con este costo, la mayoría de los pequeños productores misioneros no van a poder costear la vacuna, advirtió además que el aporte parcial de vacunas tampoco serviría porque el sistema se sustenta en un concepto de solidaridad y cooperación: los productores grandes con mucho menor costo operativos que los chicos, abonan lo mismo para garantizar que los pequeños productores vacunen sus rodeos.