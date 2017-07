Raúl Timerman: “Si Cristina gana en la provincia de Buenos Aires, el gobierno va a tener que repensar un montón de cosas”

El reconocido consultor político, director del Grupo de Opinión Pública, está en Misiones para presentar su libro “Quiero ser candidato” y visitó los estudios de Misiones Online TV para dar sus sensaciones sobre las elecciones de este año.

El clima electoral ya se respira en todo el país y, con él, llegó el aluvión de encuestas que advierten sobre las alternativas de cada candidato. En ese marco, Rául Timerman, director del Grupo de Opinión Pública y parte de la consultora Comunicaciones Sudamericanas, llegó a Misiones para presentar el libro “Quiero ser candidato”.

“Se trata de parte de nuestra experiencia de muchos años de hacer campañas presidenciales y de gobernadores. Está lleno de anécdotas, aparte de ir hilando y presentando cómo se hace una campaña electoral: qué cosas hay que tener en cuenta, cómo se arma un equipo”, explicó el reconocido consultor, quien estuvo a cargo de la campaña presidencial de Néstor Kirchner en 2003: “La gente en ese momento decía ‘yo voy a votar por ese que va con Scioli’. A Kirchner no lo conocían y era difícil de pronunciar, por eso hicimos la K”.

El trabajo de la consultora se expande a todo el territorio nacional, incluso en Misiones, donde realizó campañas de turismo. “Las vacaciones son algo incorporado: eso explica un poco por qué el turismo funciona y el consumo no. Aún en situaciones en que la gente dice que no va a comprar electrodomésticos en los próximos seis meses ni a comprar un auto, cuando se le pregunta si va a ir de vacaciones, responde que sí”, consideró Timerman.

No obstante, el consultor ilustró la profunda crisis económica que atraviesa el país con un dato revelador: “Hay una pregunta que hacemos siempre a la gente y es si tiene capacidad de ahorro. Históricamente, entre el 20 y el 25% de los consultados responden que sí, pero en el último mes fue el 18,5, el valor más bajo desde que arrancamos a encuestar”.

En ese marco, para Timerman la cuestión económica va a ser un pilar fundamental en el debate electoral de este año: “Todos saben que no hubo inversiones en Argentina, a pesar de que se dieron todos los pasos, a priori, necesarios: primero ganó Macri, después se liberó el dólar, se le pagó a los fondos buitres y se abrió el mercado”, aunque para Timerman la ausencia de esas frustradas inversiones responde a otra condición subyacente al gobierno de turno: “El costo laboral es alto y el costo de transporte también. Producir en la Argentina es caro y el mercado interno es pequeño. ¿En qué quieren que inviertan?”.

El problema para la gestión de Cambiemos en la actualidad es que la situación se encuentro estancada y ese optimismo inicial se fue diluyendo: “El gobierno ha tomado todas las medidas que ellos consideran en sus ‘modelos’ como las correctas para que la situación mejore y están asombrados de que eso no suceda. El tema es que la gente también se da cuenta de que están asombrados. Ahora dicen que las inversiones no vienen ante la eventualidad de que gane Cristina en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que no es un condicionante para alguien que va a ganar dinero”.

Precisamente, respecto a la reinserción de la ex presidenta en la arena política, el consultor explicó que “está muy parejo”. En la provincia de Buenos Aires, “Cristina y Cambiemos están en el orden del 32% cada uno”. Muy por detrás, se asoma Sergio Massa con el 20%.

Por otro lado, advirtió: “Si Cristina gana la provincia, el gobierno va a tener que repensar un montón de cosas”, aunque Timerman también considera que Macri aún cuenta con una carta de confianza entre la población: “La gente, que no la está pasando bien y tiene sentimientos de que hace un año estaba mejor que ahora, sin embargo mantiene una cosa esperanzada, no hace catarsis ni crisis de que la situación está mal”.