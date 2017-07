“Quiero ver a mi hijo y darle un abrazo de despedida”, dijo el padre del misionero desaparecido en Corrientes

“Me siento desesperado, porque este accidente no fue culpa de mi hijo, él siempre fue respetuoso y prudente en la ruta, este accidente fue totalmente negligencia del gobierno Correntino y Vialidad Nacional ellos son los responsables de no haber señalizado el lugar. No hay plata que pague una vida dijo”, Don Benno de 71 años.

“Estoy enfermo y medicado ahora no me queda otra que esperar lo que venga, espero que Dios me ayude y aguante, pido que me traigan a mi hijo vivo o muerto y que Dios me de fuerzas”, enfatizó el padre de Rogelio, el misionero que junto a su mujer protagonizó un accidente esta mañana en Goya, Corrientes, en el puente que se cayó el pasado fin de semana.

“La gente y los vecinos vienen a consolarme pero eso no trae a mi hijo de vuelta, lo único que quiero en este momento es verlo, darle un abrazo para despedirme, siento que esta es la última vez porque nació y lo crié en mi regazo”, culmino Benno Schweing

Fuente: Gentileza Noticias del Norte