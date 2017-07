La madre de Taty Piñeiro volvió a decir que el joven acusado por el asesinato de su hija era un “perejil”

Familiares y amigos de la joven Lieni “Taty” Piñeiro (18), violada y asesinada el 12 de julio de 2012 en Puerto Esperanza, pidieron justicia este miércoles por la mañana en la plaza 9 de Julio de Posadas, al cumplirse un nuevo aniversario del hecho.

Ellos descreen de la versión oficial que indica que el presunto asesino de la chica, Hernán Céspedes, se suicidó días después de su detención en una celda de la Unidad Regional V de la Policía. Es más, afirman que ese muchacho era un “perejil”.

Rosa González, la madre de la víctima, le dijo a los medios de prensa presentes en el lugar que su hija “era una chica muy dulce, que estudiaba y tenía el sueño de ser doctora. Pero le cortaron las alas”.

La mujer aseguró que “a cinco años del fallecimiento de Taty, la causa no avanza”. Habló de “muchas trabas”.

“Es muy triste y pesado no tener salida. Te preguntas cómo seguir viviendo”, repitió González con mucho dolor.

Los Piñeiro no creen que Céspedes haya sido el asesino, pese a las pericias genéticas que obran en el expediente judicial y que relacionan directamente al joven con el femicidio.

Este sábado, desde las 15, habrá una marcha pacífica en Esperanza. Allí volverán a reclamar que el caso no quede impune.