Fotos obscenas viralizadas: Desde el municipio indican que para tomar medida deber haber denuncia con pruebas fehacientes

El secretario de Gobierno de la municipalidad de Posadas, Fabián Florentín, hizo referencia a la imagen obscena de un joven adentro de un transporte escolar. Indicó que en lo estrictamente legal, una foto no es prueba suficiente si no está certificada por escribano, testigos. “Si fuera con un vehículo habilitado en la ciudad, y si coincidiera el titular con el que está en la foto deben haber pruebas y una denuncia”.

Fabián Florentín. Canal 12

El funcionario dijo que hablaron con la persona que correspondería este transporte Y dijeron que esto fue reciente durante las vacaciones, donde estaban realizando actividades particulares con el vehículo. “Aparentemente la persona dentro del auto sería el hijo”, señaló.

Explicó que no pueden tomar medidas porque no hay denuncias. “La foto en sí mismo debe ser acompañada con otra información para ser tomada como prueba. Así no incumplen en ninguna falta”, explicó.