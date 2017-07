Pelea entre estudiantes en Eldorado: Directivos analizan medidas pero advierten que habrá “cero tolerancia a la violencia”

El video que muestra el brutal ataque de una estudiante a otra a la salida de la clase de Educación Física de la Escuela Provincial de Comercio de Eldorado es material de análisis por parte de las autoridades del establecimiento educativo. El violento hecho que se viralizó en las redes sociales y tomó repercusión nacional a partir de la publicación de Misiones online sucedió la mañana del pasado jueves 6 de julio, cuando un grupo de alumnas de segundo año del turno tarde salían de la clase de educación física -pasada las 9:30 de la mañana- y presenciaron la agresión de una compañera sobre otra. “No sabés con quién te estás metiendo loca” o “querés que te meta plomo”, fueron algunas de las amenazas después de golpearla brutalmente.

Celia Salas de Kohli. Vicedirectora Escuela Provincial de Comercio N°19. Radio Libertad

La vicedirectora de la Escuela de Comercio de Eldorado, Celia Salas de Kohli, a cargo del turno tarde, dialogó con este medio ayer sobre las primeras medidas adoptadas con las dos alumnas involucradas a partir de tomar conocimiento de la situación.

Aclaró que desde la escuela se tomaron las medidas correspondientes a partir del mismo día que sucedieron los hechos por la misma alumna “agredida” y sus compañeras, y se procedió como es habitual en estos casos con la notificación a los padres y procedimiento correspondiente. “Pero todo cambió tras tomar conocimiento de las imágenes del video que se viralizó, quedé impactada por la agresividad en el ataque que sufrió la víctima de la golpiza por parte de la compañera agresora. Ninguna de las dos relató la realidad de los hechos como sucedieron, minimizaron de alguna manera la violencia de lo que realmente fue ese momento”, dijo la vicedirectora.

Intervención de la escuela

“Esto sucedió el pasado jueves por la mañana, con dos alumnas de 2do Año del Turno Tarde del nivel secundario, en distintas divisiones. Tienen entre 15 y 16 años las alumnas involucradas y comparten la misma clase de gimnasia. Ellas tienen Educación Física en el horario de 8:30 a 9:30, y poco tiempo después que se retiraron de la clase, la profesora de la clase observa que una alumna regresa y se dirige hacia ella para relatarse que había sido agredida por una de sus compañeras, que le había pegado en el rostro. Al ver que realmente tenía un golpe en el rostro, un “chichón” por decirlo de alguna manera, inmediatamente la docente llama a la Jefa de Preceptores de la escuela para que de aviso a sus padres sobre lo sucedido, mientras que la llevan hasta el Hospital a la joven. El médico la revisa, la asiste y confirma que no pasó a un estado de mayor gravedad física, por lo que le dan el alta para que acompañada de su madre se retire a su casa”, precisó la vicedirectora .

Por la tarde del jueves, se convocó a una reunión desde la Dirección a los padres/tutores para que se presenten acompañados de las alumnas involucradas, la agresora y la agredida, y se habló con el grupo involucrado sobre el hecho.

Pelea callejera entre alumnas de un colegio de Eldorado from MisionesOnline on Vimeo.

“Se hizo una reunión, por separado, con cada una de las partes, y pedí que expliquen lo que sucedió delante de sus padres, para después analizar las medidas disciplinarias que se adoptarían posteriormente, que estos casos son desde sanciones con amonestaciones, cambios de horarios para que no repetir confrontaciones o suspensiones, según la gravedad del caso. Pero todo esto fue antes de ver el video. Las chicas, delante de sus padres cuentan lo que pasó, pero ninguna de las dos dijo nada de lo que realmente sucedió en ese momento, de lo que después se vió en el video, porque eso fue lo que me llevó a tomar dimensión de la agresión. El video recién lo veo el día domingo, me llega por whatsapp a mi teléfono personal de un número desconocido. Quedé impactada, nada que ver con lo que las alumnas dijeron cuando relataron los hechos”, admitió la docente.

Siguiendo con su relato, el viernes la vicedirectora –aun sin saber del video que se estaba viralizando en las redes- había convocado nuevamente a los padres y alumnas afectadas por el hecho, “pero solo vino la madre con la joven agredida, que estaba muy angustiada. No se presentó, en esa oportunidad, ni la alumna ni la madre que finalmente se observa que fue la agresora”, explicó Salas de Kohli.

Al ser consultada sobre como fue la reacción inicial de los padres al ser notificados de lo sucedido, comentó que por un lado, la madre de la joven golpeada “lo tomó mal, con mucha angustia. Por otro lado, la madre de la joven que habría sido la agresora, aseguró que nunca antes habría tenido problemas de violencia, que algo habría pasado para que su hija reaccionara así, no daba crédito a que su hija fuera violenta”, relató la vicedirectora.

Más allá de un carácter fuerte o de marcado liderazgo en algunos espacios donde se desempeñara deportivamente la “agresora”, de las consultas realizadas por los docentes solo surge que era una “chica mandona”, según expresaron y describieron en su entorno.

Por el momento, la directiva confirmó que además de notificar a los padres, otra medida fue solicitar asistencia de profesionales, tanto Psicopedagogo y Psicólogo, con quienes se encuentra analizando la situación para comunicar al regreso de las vacaciones de invierno las sanciones y medidas a seguir con este caso de violencia.

“Es un hecho de suma gravedad, de una agresividad y violencia que me dejó espantada, no lo puedo entender. Si bien se observa que desde el grupo de alumnas se filma y observan sin intervenir inicialmente en separarlas, minutos después me relataron que sí hubo una compañera la que finalmente logra separar a la víctima de la agresora”.

Si bien la vicedirectora no quiso adelantar que medidas disciplinarias se adoptarán frente a este caso, aseveró que “todo cambió a partir de ver ese video. Analizaremos como abordaremos esta situación, pero sin dudas será más severa. Expulsión no. En la escuela, en forma diaria estamos hablando por la concientización de los jóvenes en la no violencia, sabemos que esto pasa, pero hay que hacer un llamado de atención y, a su vez, asistir de alguna manera a las dos alumnas, a la agredida y también a la agresora, ya que claramente necesita ayuda, pero desde la institución tendremos cero tolerancia a la violencia”, concluyó Salas de Kohli.

Trascendió también que por temor a la integridad física y frente al violento ataque del que fue víctima su hija, la madre de la joven agredida radicó la denuncia ante la Policía Provincial. La presentación fue realizada por Gladys Ester (67) en la Unidad Regional Tres, según consta en el parte policial.

Hasta el momento, las autoridades de la Escuela de Comercio recibieron llamados de varios medios nacionales y provinciales por el hecho, pero ninguna comunicación desde el Ministerio de Educación o Consejo General de Educación de la Provincia. “Hablamos telefónicamente solamente con el supervisor de Nivel Secundario, Nazareno Bogado, y quedamos en analizar la medida a tomar ya que es una escuela pública”, confirmó la docente.

“Tolerancia cero” a la violencia

Bajo la misma premisa de “tolerancia cero” a la violencia en la escuela, en comunicación con Misiones online se refirió la directora de la Escuela de Comercio, Tomasa González, quien se encuentra de licencia por razones de salud desde hace algunas semanas, pero tomó conocimiento de la situación y está en contactó con su colega a cargo para informarse de los pasos a seguir cuando se reincorpore a sus actividades al frente de la Escuela, el lunes 24 de julio, tras el receso invernal.

“Sin dudas, habrá tolerancia cero a la violencia. Nosotros estamos trabajando con charlas de concientización sobre la no violencia en forma periódica, pero los alumnos ya vienen a la escuela con una carga de violencia desde sus casas. Mi escuela es muy grande, hay más de 1200 alumnos en la escuela. Solo el turno tarde tiene 620 alumnos, por lo tanto, realmente hacemos lo que podemos, a pulmón y buena voluntad. Pero para este caso solicitaremos ayuda al consejo consultivo y asistencia desde el Estado Provincial con profesionales del CEPROMU para determinar las sanciones disciplinarias que correspondan ante un hecho de esta magnitud, pero también para contener a las alumnas vinculadas con este hecho”, aseveró la directiva.

Por Patricia Escobar

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/224850887″ width=”640″ height=”352″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>