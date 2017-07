Parque de la Salud: con éxito el Hospital Escuela concretó el primer trasplante de córnea

La cirugía fue realizada a Mauro Hernán Velázquez en el ojo izquierdo, por el equipo del Dr Pablo Piccilli y profesionales del Servicio de Oftalmología del Hospital Escuela, con la colaboración del Dr Gerardo Cáceres Zorrilla, Dr Diego Fraga Betancurt, Dr Alberto Fernández, Jefe de Anestesia, entre un nutrido grupo de profesionales que interactuaron con el Cucaimis.

Recientemente, se le dio de alta al paciente, quien se recupera favorablemente, luego del posoperatorio y un lapso de contralor.

El Gerente Asistencial (por subrogación), doctor Oriel Sosa destacó la sinergia del Hospital Escuela, profesionales y el Cucaimis y la nueva etapa de trasplantes de córnea. “En oftalmología teníamos el gran desafío de iniciar los trasplantes de córnea, que era una deuda con la población. Tanto el Cucaimis, el ministerio de Salud Pública y el Hospital Escuela, estamos muy contentos en concretar el primer trasplante de córnea y la alegría es de todos, cada uno de los grupos intervinientes y el paciente evoluciona bien, que esperó durante años la cirugía”.

Sosa sostuvo que la intervención no solo sitúa a la resolución del paciente sino que, además, es el inicio de la respuesta a todos los trasplantes que vendrán para los misioneros. “El ministro de Salud Walter Villalba siempre ha alentado a este hospital para que esto ocurra”, agregó.

“Este paciente tenía lesiones en los dos ojos y la alteración de la visión era muy importante y devolverle por ahora la visión en un ojo mejorará mucho la calidad de vida”.

El director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (CUCAIMIS), Richard Malán explicó que la cirugía fue exitosa y le llegó a buen término gracias a la donación y al equipo de profesionales que intervinieron.

“Hemos logrado que se haga el primer trasplante de córneas en el Hospital Escuela de Agudos. El equipo del Dr Pablo Piccilli, jefe de Oftalmología recibió esta habilitación de parte del Incucai para realizar este trasplante a un paciente sobre una patología llamada queratocono, que existe con cierta frecuencia y con el otro ojo con visión aceptable”, especificó Malán.

Asimismo, indicó que el posoperatorio tuvo un seguimiento por parte de profesionales antes de darle el alto correspondiente. No obstante ello, Malán explicó que este tipo de cirugías son ambulatorias, pero que deben hacerse este seguimiento diario para ver la evolución del injerto. “Nos llena de alegría contar esto, y que la cirugía haya sido exitosa”, dijo.

La técnica utilizada en el Hospital Escuela para la cirugía se efectiviza mediante microscopio dado los altos detalles para tener en cuenta.

El implante es una intervención relativamente simple, se extrae la córnea del paciente con una incisión y se coloca la córnea nueva con suturación a posteriori.

Malán resaltó el factor humano de los profesionales tanto del ámbito público y privado que materializaron este primer trasplante de córnea dentro del esquema del Parque de la Salud de la provincia de Misiones Dr Ramón Madariaga. “Este hospital es el que más donantes de córnea tiene en Argentina”.

Precisó que el nosocomio tiene un equipo que habla con las familias de los que fallecen y eso genera que hayan donaciones. “Antes, los pacientes que no tenían cobertura debían ser derivados, esta cirugía ahora trae beneficios para tener los trasplantes aquí en el ámbito público en este hospital”, añadió Malán.

Para graficar, Malán detalló que este año hubo 6 donantes de órganos que han producido múltiples trasplantes y se han superado ya los 30 donantes de córneas este semestre, más que en todo 2016. Adelantó que antes de fin de año estarán cerca de eliminar la lista de espera para trasplantes de córneas, lo que transformaría a Misiones en la primera provincia en el país en alcanzar esto.

Una vida con problemas de la visión

Mauro Hernán Velázquez tiene 33 años y toda una historia de vida con problemas de la visión, cuya patología afectó sus estudios y trabajo. “Mi vida transcurría normal, cuando comencé el secundario comencé a perder la visión. Me sentaba bien atrás y después tuve que ir bien adelante porque se fue agravando y me dí cuanta que estaba quedando medio ciego, recurrí a los médicos que me dieron el diagnóstico”, precisó Velázquez.

Añadió que, luego de esta cirugía, su vida cambiará considerablemente. “La vista es la presencia de todo y estar siempre con el ojo irritado y cansado cambia el ánimo, cuesta conseguir un trabajo, estudiar y no puede terminar el secundario ni hacer cursos por la molestia ocasionada, tampoco pude usar lentes de contacto”, sostuvo.

Hernán destacó la excelente atención del Hospital Escuela y del equipo médico profesional que lo intervino. “Hay que concientizarse que a muchos le cuesta perder un familiar, pero da vida a otras personas y le cambia el estatus de vida como a mí, con el caso de la córnea. Pero muchos están esperando un órgano vital, pero que se pongan en el lugar que si algún día le puede pasar eso a los hijos, también va a esperan un donante. Que deberían donar, todos deberíamos ser donantes”, recalcó Mauro Hernán Velázquez quien agradeció especialmente al plantel médico del renombrado nosocomio misionero, al Cucaimis y sobre todo a la familia donante de la córnea.

El ministro de Salud de la Provincia de Misiones, Dr Walter Villalba expreso “estamos muy contentos porque fue un hecho histórico para la provincia. Hoy en el hospital tiene las herramientas para crecer en esta clase de procedimientos, faltan detalles para concretar trasplante renal”.

El Ministro felicito a todos los intervinientes, saludo al paciente y estará acompañando en unos de los controles que se realizará en el servicio de oftalmología.