D’ Orazi sobre la atención de comerciantes: “no hay voluntad de capacitarse ”

Carlos D’ Orazi, comerciante de Posadas, hizo referencia al tema de la atención al cliente y el trato de los comerciantes. Coincidió con Diego Palombo en este sentido de que se debe mejorar el trato, pero marcó que falta voluntad de parte de los comerciantes para que sus empleados se capaciten. “Hay 8.549 comercios registrados, no conseguimos que vengan 60 empleados a sentarse. La voluntad debe venir del dueño”, observó.

Carlos D’Orazi. Radio Municipal.

El comerciante hizo un balance de la situación en general del comercio posadeño. Dijo que están muy expectantes con la visita de turistas para que vuelva haber movimiento en la ciudad. “El turista se mueve predispuesto a consumir, y eso derrama dinero, no importa el rubro, pero genera expectativas”, señaló.

No obstante, reconoció que mucha gente viene para cruzar el puente. Respecto al cruce masivo a Encarnación a diario, dijo que debieron rescindir utilidades o márgenes. Aseguró que la baja rentabilidad, poca venta y alquileres altos, es una ecuación que da cero por todos lados. Señaló, sin embargo, que el problema es la asimetría y no los alquileres altos.

El comerciante hizo referencia también a los planes lanzados por comerciantes, Bancos y el Gobierno. Al respecto manifestó que por el Ahora 12, los días lunes y martes es cuando realizan el 50 por ciento de la venta de toda la semana, porque además de las cuotas, los bancos realizan un reintegro.

En cuanto al trato de los comerciantes de Posadas con los clientes, D’Orazi aseguró que reconoce que “salvo honrosas excepciones el trato no es del todo bueno, no puedo catalogar como malo, pero no es el que yo quisiera como usuario”, reconoció. Al respecto dijo que hay cursos y que en su caso, lo hacen varias veces al año.

