Confirmaron el procesamiento de un grupo que cayó en Iguazú llevando cocaína en un micro de larga distancia

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, con los votos de los magistrados Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mirta Delia Tyden de Skanata y Mario Osvaldo Boldú, dejó firme el procesamiento con prisión preventiva, de cuatro personas de nacionalidad paraguaya detenidas en las afueras de Puerto Iguazú el año pasado con casi cinco kilos y medio de cocaína, transportados en un micro de larga distancia.

Fueron los gendarmes del Escuadrón 13 “Iguazú” que se encontraban desplegados sobre el kilómetro 1.606 de la ruta nacional 12 los que procedieron a requisar un transporte público de pasajeros que tenía como destino final la terminal de Retiro.

Al llevar a cabo la inspección, los efectivos notaron que dos mujeres estaban excesivamente abrigadas para la ocasión, hecho que daba cuenta de un posible ilícito.

Las mujeres, de origen paraguayo, transportaban paquetes adosados a la altura del abdomen, los cuales contenían cocaína en su interior.

Además, con la ayuda del can antinarcóticos “Billy”, se logró identificar a otros dos pasajeros que también portaban la misma droga.

En total, se secuestraron 5,497 kilogramos de cocaína y bajo la intervención del Juzgado Federal de Eldorado se labraron las actuaciones correspondientes.

El juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, consideró que los elementos reunidos acreditan la intervención de L. M. S. Torres, C. R. Román Quiñonez, D. G. Silvero y M. E. Guerreño en el hecho de transporte de estupefacientes.

Para la Cámara Federal, “las circunstancias de modo, lugar y tiempo frente a los testimonios extensamente transcriptos por el Magistrado, como así también la confrontación de las declaraciones indagatorias practicadas, nos permiten sostener fundadamente que el juicio de tipicidad formulado guarda estricta correspondencia con el material probatorio reunido hasta el presente estadio. Así, se tiene configurado el tipo de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de una pluralidad de sujetos (arts. 5 inc. ‘c’ y 11 inc. ‘c’ de la Ley 23.737)”.

El grupo quedó así a un paso de la instancia del juicio oral.