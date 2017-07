Murió una chica de 19 años al caer de un balcón y sospechan del novio

Los vecinos dijeron que escucharon una discusión antes de la caída. Sucedió en Quilmes, Buenos Aires.

“Me escribí con ella el último mensaje a las 13, a las 13.55 me llamaron y me dijeron que se había caído del segundo piso (…) ella medía 1.52 y la barrera tiene 1.50, no entra en la cabeza de nadie cómo se pudo haber tirado ni cómo se pudo haber caído. Nosotros tenemos las pruebas suficientes para decir que él la mató, que él la tiró y queremos que se haga justicia”, denunció al portal El TermómetroYamila, su hermana.