Fue de campamento y se despertó mientras un oso le mordía la cabeza

Un joven de 19 años terminó hospitalizado luego de que un oso le mordiera la cabeza mientras dormía en un campamento en el parque Glacier View Ranch, en Colorado (Estados Unidos).

En ese lugar, al aire libre a la orilla del lago, descansaba Dylan junto a otros miembros de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, cuando lo despertó un “crujido” a las 4 de la mañana.

“El ruido, supongo, fue el que produjeron los dientes raspando contra el cráneo mientras mordía”, afirmó el muchacho al medio local Denver7.

“Me agarró, me mordió la cabeza y me arrastró. Se me hizo eterno”, contó el muchacho, quien añadió que cuatro compañeros comenzaron a gritar y lograron asustar al animal, que lo soltó y se fue por su cuenta.

Según Dylan, no es un inexperto en la vida silvestre ya que su tarea es enseñar supervivencia en entornos salvajes a los niños que viajan al campamento.

“No tengo miedo a los osos, no tengo miedo de dormir fuera, sólo tenés que ser cosnciente y respetar a los animales”, advirtió.

Luego del ataque del oso, el joven fue trasladado a un hospital y ya fue dado de alta tras permanecer en observación.

Funcionarios de parques y vida silvestre de la zona señalaron que el oso es “peligroso” y alertaron a los visitantes que sean más precavidos de lo habitual.