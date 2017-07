Closs: “Un chico que empieza a hablar de política y sabe que han tomado un bono a 100 años, debiera estar preocupado”

El diputado nacional Maurice Closs advirtió que la política se debe adaptar a los jóvenes, pero también el joven “tiene que hacerse responsable de su propio destino”.

“El joven y el Estado en conjunto deben encontrar la forma de que el día que tenga que ser sustentable el joven, lo pueda hacer”, explicó.

El legislador consideró que al joven no se le puede mentir y en esa línea, sostuvo que “una de las cosas más lamentables” que hizo el Gobierno nacional fue dar de baja miles de becas Progresar. “Hoy tiene a los chicos yendo al ANSES a darse de alta y los chicos rebotan y no saben porque. Yo hubiera aceptado que el gobierno nacional me diga vamos a redefinir estas políticas porque puede ser lógico. Hace dos años había 66 mil chicos cobrando 900 pesos, venían 60 millones de pesos por mes a la provincia. Pero no quiero y no me gusta es que hayan dado de baja a 16 mil chicos y que sigan recibiendo los mismos 900 pesos y que todavía no se sepa porque no le dan de alta”, apuntó.

Closs pidió a los jóvenes que dediquen un poco de su tiempo a escuchar algo de política, a interiorizarse y “ver para que lado está corriendo la Argentina y ver qué cosas le gustan y que cosas no”.

“Que sepa que a la hora de votar, con su voto está contribuyendo a decidir el futuro de esta Nación. El joven detesta el montaje pero por sobre todas las cosas detesta que le mientan, esa situación es la que hizo que se hayan distanciado mucho, porque el joven advierte el marketing, advierte el armado, porque es de otra generación. Entonces mi mensaje a los jóvenes es que en estos días atiendan un tantito más la política porque su voto es sumamente importante porque vale lo mismo que el de un viejo y porque si se sigue tomando deuda a 100 años, lo más probable es que se esté hipotecando su futuro, un chico que hoy recién empieza a hablar de política y sabe que han tomado un bono a 100 años, por lo menos debiera estar preocupado”, puntualizó.

Closs indicó que desde Misiones hay que combatir el centralismo en la toma de decisiones. “Creen que las economías nacionales se limitan a la pampa húmeda, no es que le va mal solo a la yerba, le va a mal a peras y manzanas que declararon emergencia la semana pasada. Le bajaron el rango a Agricultura Familiar, que atendía al pequeño productor y eso está dando un sesgo a su agenda, está diciendo esto es prioritario, cuando le bajan de categoría significa que no le dan importancia. Pero esta semana crean la secretaría de la bicicleta. Es un problema que no se resume solo a este Gobierno”, advirtió.

“Tenemos que retobarnos desde una posición bien misionera que en este caso solo la Renovación expresa y decirles a los misioneros que ni Mauricio Macri ni Cristina ni Florencio Randazo ni Massa van a estar en la boleta de Misiones, ninguno además no tiene hoy a Misiones en su agenda. Por eso más allá de la simpatía que tenga con Macri o con Cristina, somos nosotros los que vamos a llevar la voz de los intereses de Misiones al Congreso de la Nación”, afirmó.

El ex gobernador marcó como una de las diferencias principales con el candidato a senador de Cambiemos, la política de endeudamiento. “Su última acción pública en Misiones en 1999 fue la emisión de bonos. Desde 2003, en nuestro gobierno, la política fue el desendeudamiento. Ahí está una diferencia: ellos endeudaron ahora en 100 años el país y nosotros seguimos diciendo que hay que evitar especialmente el endeudamiento que compromete futuras generaciones”.

“Nosotros vamos a ser legisladores llevando la voz y los intereses de los misioneros, Schiavoni va a ser la voz de Macri. Va a estar más preocupado por operar para cerrar los números de los votos para Macri que para ver cuáles son los problemas y las necesidades de los misioneros. La campaña política hoy del PRO en Jujuy, en Santa Cruz, y en Misiones es exactamente la misma, la de promocionar e intentar que se vote un sello que es Cambiemos”, argumentó.

“La verdad que para representar a Misiones hay que conocerla, sentirla, hay que haberla caminado y nosotros hemos caminado y conocemos mucho más que la oferta del gobierno nacional”, culminó.