Para Closs el gas natural llegaría a Misiones recién en 2030

El diputado nacional por la Renovación y ex gobernador de Misiones Maurice Fabián Closs, se quejó y mostró en desacuerdo con la decisión del gobierno de Macri de postergar hasta el 2022 el proyecto para extender las redes troncales del gasoducto del norte. Denunció también que hace días se abrió la licitación para obras correspondientes a la red de gas de La Pampa Húmeda y que esto es una decisión política de un gobierno “cuya visión de país es muy distinta a la que había cuanto era Gobernador”.

Maurice Fabián Closs, diputado nacional por el FR en FM Red Ciudadana.

Closs recordó en FM Red Ciudadana que cuando era gobernador y en el último tramo de su mandato completaron los estudios de impacto ambiental de las obras correspondientes a Misiones en el marco de Gasoducto del NEA. “Cuando yo era gobernador había otra visión del país. Se había trabajado en el eje troncal de las obras del Gasoducto Juana Zurduy, incluso en la última parte de mi gestión en el Ministerio de Ecología de la Provincia, se completaba lo último que nos pedían que eran los informes del impacto ambiental de la obra. Se sabía que a Misiones iban a llegar por último el gas o que iba a llegar de manera gradual. Yo tenía la esperanza pero esto no va a ser así”.

Asimismo el legislador había pensado en que seguirían los trabajos para ver cómo se resolvería que la red troncal pudiera atravesar el Paraná para llegar de Chaco a Corrientes. “Es una de las obras de ingeniería más complejas que tenía el trazado, hasta que llegaba a Misiones con una decisión política firme. Esto cambió y el problema es que si arranca en el 2022 hay que ver quien gobierna y que prioridad le da a esto. Sin dudas el gas natural llegará en el 2030. Con este modelo centralista, uno puede decir que el gasoducto estará llegando a Misiones con suerte en el 2030”.

Dijo también que días atrás el gobierno licitó obras la re de gas de la Pampa Húmeda, “O sea que no se hace acá pero va para allá el dinero. El gasoducto es el de NEA el que se paralizó. Y es esto lo que nos trae perjuicios en el día a día, en la economía, en la ecología, en nuestra vida cotidiana y en el medioambiente”.

También explicó que esta paralización de las obras del Gasoducto del NEA fue de las razones que motivó el proyecto que presentó a la Cámara Baja donde se busca que las provincias sin gas natural no tributen IVA por la electricidad.

“Sería una forma de compensar las asimetrías internas, especialmente ahora que la Nación decidió que el Gasoducto del NEA no llegue hasta Misiones y Corrientes. El objetivo es que no se tribute IVA en la energía eléctrica cuando el comprador sea una empresa distribuidora de energía radicada en provincias cuya disponibilidad del servicio de distribución de gas por red sea inferior al diez por ciento de la población, como es el caso de Misiones, que carece totalmente del servicio. “Hasta tanto aquellas zonas, como el caso de Misiones entre otras, no accedan al sistema de distribución de gas por redes -previa construcción del gasoducto del norte- y con la sola finalidad de morigerar la desigualdad y asimetría reflejada, es que resulta justo establecer un mecanismo de compensación a través del beneficio tributario y de carácter eminentemente transitorio como el propuesto”, indicó el diputado nacional.