Para el presidente del Colegio de Abogados el ofrecimiento a la fiscal Picazo para el STJ ha sido un gran acierto del gobernador

Ernesto Báez, presidente del Colegio de Abogados de Misiones opinó sobre el ofrecimiento a la fiscal Liliana Picazo para que ocupe el lugar vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia: “es una excelente candidata”, aseguró, agregando que “ha sido un gran acierto del gobernador, no solo por su trayectoria y su calidad humana, sino porque llevándola al STJ sería un gran salto de calidad institucional que va a prestigiar al alto cuerpo de la justicia de Misiones”. Desde el Colegio vamos a acompañar la propuesta, aseguró

“Perdemos a una gran fiscal y ganamos a una gran ministra”, opinó finalmente Báez, razonando que “es más fácil reemplazar a un fiscal, ya que hay muy buenos candidatos jóvenes que están pidiendo pista, ya sea miembros del poder judicial o abogados que pueden concursar. Era muy importante este nombramiento porque la sociedad venía reclamando una designación que fuera incuestionable, y Liliana Picazo es una de las mejores candidatas para cubrir ese puesto”, concluyó

Sobre el 2 x 1: “la corte no midió las consecuencias jurídicas ni políticas de este fallo”

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados, se manifestó en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aplicar el principio del 2 x 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. “Ha sido un grave error de la SCJN, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político, sobre todo porque la corte no tenía necesidad de dictarlo, ya que el sujeto se encontraba en libertad, porque ya había cumplido los dos tercios de la condena y la corte venía manteniendo una posición de no pronunciarse sobre este tipo de recursos extraordinarios”, afirmó.

Para el abogado el fallo de la corte suprema “llama poderosamente la atención y es muy cuestionado ya que desde el punto de vista jurídico muchos juristas no concebimos una idea del derecho alejada de la justicia, y aplicar un principio normativo como el de la ley penal más benigna, alejado de todo el resto del ordenamiento jurídico, en mi caso particular no lo considero derecho”, indicó.

Por otra parte, el letrado informó que ya se han hecho varios planteos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es muy probable que este organismo intervenga y dicte un fallo que va a obligar el Estado Argentino a adoptar alguna medida. “Hay un tratado que así lo vincula con los organismos internacionales y, desde el punto de vista político, las herramientas que hay son legislativas, porque la ley penal más benigna es el artículo de una ley que es el Código Penal, entonces se puede dictar otra ley para anular este principio para que no pueda tener un efecto extensivo sobre los demás casos”.