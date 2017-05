Piden que las provincias sin gasoducto no paguen IVA por la electricidad que consumen

Legisladores nacionales misioneros presentaron un proyecto de ley a través del cual solicitan que las provincias a las que no llega ningún gasoducto no paguen IVA por la energía eléctrica que consumen. Justifican el pedido en la reciente confirmación por parte de autoridades nacionales, de que el Gasoducto del Nea no llegaría a Misiones al menos hasta 2022. Consideran que el beneficio fiscal planteado representaría una mínima compensación ante la “tamaña injusticia”.

El diputado nacional Maurice Closs, autor del proyecto, lamentó que “la visión centralista del Gobierno Nacional, ha dilatado por varios años las obras del Gasoducto del NEA, en una decisión injusta e inentendible” y explicó que para mitigar esa situación propuso que no se tribute IVA en la energía eléctrica de se consumen en provincias que, como Misiones, no acceden al gas natural que se distribuye a través de gasoductos.

“Eliminar el IVA apenas permitirá que en las provincias donde la energía única es la eléctrica tengan un mínimo beneficio ante tamaña injusticia”, indicó el exgobernador, quien consideró que el pedido se justifica en la reciente confirmación de la postergación hasta el año 2022 del proyecto de extender las redes troncales y subredes de gasoducto del NEA, lo que traería el gas natural a Misiones.

“Mientras el habitante de Buenos Aires dispone del suministro permanente el misionero al igual que otros argentinos deber retirar el envase cada vez que se agota y peregrinar para reemplazarlo”, indican los fundamentos del proyecto.