Nicole Neumann confirmó la separación con Cubero y habló de un explosivo ¿tercero en discordia?:

Los rumores vienen desde hace tiempo y, finalmente, llegó la confirmación de los protagonistas. Tanto Nicole Neunmann como Fabián Cubero reconocieron la triste noticia en Nosotros a la Mañana. Pero, además, el ciclo de las mañanas de eltrece, habló de un explosivo (y supuesto) tercero en discordia instalado en Italia que rondaría la pareja, justo cuando la modelo se encuentra de viaje por Europa.

“De mi separación no voy a decir nada hasta no hablar con mis hijas. Necesito protegerlas a ellas. La grande ya lee y le llegan los comentarios”, comenzó Nicole, en un mensaje de WhatsApp que le envió a Tomás Dente. Luego, comenzaron a arrojar los primeros datos sobre el caballero en cuestión.

“El nuevo ‘clavo’ lo debe conocer a Cubero porque estuvo preso en Italia por arreglar partidos, es del ambiente del fútbol. ‘Tengo hasta hace dos días mensajes de él y durante todo este año para invitarme a Italia’, me dice una amiga. Me están mandando unas capturas terribles. Este mensaje lo mandó él. ‘Estoy en muchas cosas construcción, fútbol, me gusta viajar. Tengo una idea, creo que nos tenemos que encontrar en Milán la próxima semana, te hago ya el pasaje’”, leyó Juan Cruz Sanz la información que le enviaba una fuente.

“No lo conozco, sé quién es, pero no tengo relación de ningún tipo. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas”.

“Tiene muchas minas, yo conozco a otras. Le enganchó el mails y los chats por Instagram por eso saltó todo. Recontra salieron. El regala pasajes a lo pavote”, replicó los dichos de otra fuente la periodista Sandra Borghi. Ursula Vargues -quien también habría sido cortejada por el hombre- agregó información al respecto. “No sería la primera vez que este hombre tiene aventuras y su mujer sabe que fue engañada”, aseguró la panelista.

Luego, la cámara mostró en primer plano el celular de Dente, en el que se podía leer el intercambio con la modelo y el nombre del supuesto tercero en discordia: Pablo Cosentino, marido de la top model Daniela Urzi. “¿¿¿Quién??? ¿Tomás Cosentino? Salió con mi hermana hace años. Imaginate… ¿El padre? Menos, es muy grande y está de novio”, fue la primera respuesta de Nicole, que aparentemente confundió al representante de futbolistas con el empresario Tomás Costantini. Luego de que el periodista aclarara que se refería a Pablo Cosentino, Neumann contestó: “No lo conozco, sé quién es, pero no tengo relación de ningún tipo. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas”.