Avanzan con la construcción de un Punto Limpio en Posadas

Según la información al respecto, se trata de un lugar destinado a diferentes tipos de basura que se podrán acumular para luego destinarlas a las áreas que correspondan.

El Punto Limpio estaría ubicado dentro del Vivero Municipal, ubicado sobre avenida Centenario y avenida 115 de Posadas y en los últimos días los trabajos se intensificaron a los fines de una pronta inauguración.

Esto generó cierto revuelo en chacras aledañas y sectores al lugar, la gente se manifiesta en contra y mediante algunas reuniones en el día de hoy y otras previstas para la semana que viene, busca mayor información que hasta el momento no encontraron.

De acuerdo a algunas fuentes de la Municipalidad, el lugar será cerrado con acceso controlado para que los vecinos puedan de manera ordenada dejar los residuos voluminosos o no convencionales en cajas metálicas debidamente clasificadas.

Esta clasificación consta de varias cajas metálicas de 18 metros cúbicos en las cuales habrá una para cada tipo de basuras, vegetales (resto de árboles), papel, cartón, vidrios, plásticos y algunas otras. Se exceptuaran restos de carnicería, pollería, viceras etc.

De acuerdo a lo que comentaron las fuentes a este medio, una vez que las cajas se llenen serán destinadas en otros lugares para la descarga correspondiente en los espacios debidamente seleccionadas.

En cuanto a la posición de los vecinos, se han manifestado en desacuerdo por diferentes motivos. Uno de ellos la poca información brindada por los responsables al respecto y otra los tipos de artimañas que puedan generarse una vez concretado el lugar.

Supuestamente tendrán los correspondientes vallados en forma de tejidos y habrá controles permanentes para que no arrojen lo que no corresponde pero la idea no termina de cerrar. La semana que viene habría algunas reuniones con encargados de la Municipalidad en donde además de pedirle explicaciones van a intentar por todos los medios que se de marcha atrás con una construcción que estaría próxima a terminarse, según fuentes del tema.