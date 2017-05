“Se debe trabajar en el uso responsable de las redes y en una comunicación constante con los adolescentes”

Maria Zysmann, trabaja en la Asociación libres de Bullying, la cual vienen trabajando hace más de 20 años en concientización, prevención, detección y abordaje, desde antes que surjan las nuevas tecnologías y redes sociales que tanto impacto tienen ahora en los adolescentes.

María Zysmann. Asociación Libre de Bullying. Radio Libertad

“Cuando comenzamos a hablar de lo que podría ser el acoso cibernético era un mínimo, nunca pensamos que se podía llegar a este nivel de conectividad y de riesgo, por ellos es que ahora hay que cambiar la manera de trabajar con ellos y con su propia responsabilidad con las redes y al mismo tiempo que sepan que pueden recorrer a los adultos, a sus padres aunque no conozcamos la ultima aplicación, los jóvenes deben recorrer al adulto ante cualquier situación que nos desborde o que no entiendan”.

“Cuando comencé a trabajar e investigar sobre esta cuestión en el año 1994, no lo llamaba bullying porque no lo conocía y no había google como ahora, partir de contactar con personas en Europa es que supe de ese término”.

En cuanto al macabro juego que tuvo en vilo no solo a la Argentina sino a gran parte del mundo dijo, “hay que tener cuidado e informar, bien sobre todo a los más chicos, la ballena azul es realmente una amenaza, internet está lleno de cosas malas, y los jóvenes de deben saber que no deben hablar con extraños no hacer cosas que les dicen, además frente a cualquier duda deben recurrir a los adultos y contarlo, porque esto juego y aplicaciones se solidifican con el secreto, como por ejemplo no le cuentes a nadie porque estás hablando conmigo, es un secreto, etc., “

Zysmann recalcó el trabajo de hablar con los chicos, porque siempre pueden aparecer juegos similares o peores y la única manera de evitar que ocurran situaciones extremas es hablando con ellos y brindándoles todas la información y la ayuda posible.

“Los grandes riesgos que hay en internet, son por un lado los contenidos a los que pueden acceder los chicos, el contacto con personas desconocidas y los que esas personas le inviten a hacer, por otro lado el tiempo de exposición en las redes que los priva de hacer otras cosas”, afirmó María.

Por otra parte comentó que en todo el mundo se trabaja día a día para atacar y sacar de las redes esta clase de jugos que afectan a los más vulnerables, pero también afirmó que siempre que se encuentro una amenaza y se la elimina aparecen dos más, “es un trabajo constante”.