Juan Carlos López se pronunció a favor del beneficio del 2 x 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad

El ex diputado nacional y ex ministro de Gobierno, Juan Carlos López defendió el fallo dividido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicación del 2 x 1. “Yo lo que defiendo es la igualdad ante la ley, es decir que no hay una diferencia entre ciudadanos de segunda, en este caso los delincuentes de lesa humanidad y los delincuentes de primera, que son los delincuentes comunes, esa es la base del código penal y de la Constitución”, señaló el ex legislador en declaraciones radiales.

Audio: Juan Carlos López, Radio República

López justificó su posición argumentando que “en la aplicación de la ley somos todos iguales, la diferencia es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Lo que yo defiendo es el tratamiento igualitario”. Luego agregó que “a los malos no se los combate con más maldad, es decir que a los que fueron anti – humanos, hay que aplicarles la ley estricta. Coincidiendo con otros penalistas, el fallo de Rosencratz, Rossati y Highton de Nolasco están plenamente justificados”, afirmó.

La polémica ley fue iniciada en 1994 y derogada en 2011. A todos los que estuvieron presos durante esos años sin condena, se les computó 2 x 1. La ley se derogó y a partir de ese momento, procesados y condenados tuvieron el mismo régimen.

Para López, la aplicación del derecho de igualdad ante la ley debe aplicarse inclusive para los que han cometido este tipo de delitos, “porque no se trata ni de indulto ni de conmutación de pena”.

Luego opinó que la política no debe inmiscuirse en los fallos de la corte “Con el kirchnerismo y después del kirchnerismo hubo intentos, de manera que las declaraciones de Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gabriela Michetti (vicepresidenta) nada ayudan”, afirmó.