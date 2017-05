Habló Anto, la chica del video viral: dice que quiere ser youtuber

La joven, de 23 años, reconoció que le afectaron las críticas. Pero anticipó que seguirá grabando videos.

Antonella se hizo famosa por un video que filmó en su casa y que en las redes sociales fue objeto de un repudiable cyberbullying. En el clip, que se viralizó rápidamente, la joven de 23 años aparece presentándose dentro de una pileta mientras se moja con una manguera: “Hola, soy Anto”. Poco después, algunos famosos la imitaron en forma de burla, lo cual generó el rechazo de muchos usuarios, quienes los criticaron debido a que estaban riéndose de una chica con problemas cognitivos.

Anto habló hoy por primera vez y confesó que sufre por las burlas, que llora por las cargadas y que está arrepentida de haber hecho el video. “Lloré mucho. Soy muy llorona, igual que mi mamá”, manifestó sobre las burlas que recibió en las redes sociales. “Quería hacer reír… Yo creo que no hago nada malo”, agregó Antonella, quien confesó que las críticas al video le “pegaron mal”. Sin embargo, sostuvo: “Perdono a los que se burlaron de mí”.

La chica habló por teléfono con el programa “Nosotros a la mañana”, que conduce Fabián Doman. Allí dio respuestas breves ante las consultas de los panelistas. Y más tarde se presentó ella misma en el estudio de Crónica TV. Allí volvió a insistir en que perdonaba a los que se habían burlado de ella y contó que quiere ser youtuber.

“Me encanta bailar y me gusta la música. Me gusta cantar también, pero no sé cantar. Yo creo que no hago nada malo”, indicó la joven. La transmisión en vivo que hizo por Facebook, en la que se la ve dentro de su pileta de lona y se moja con una manguera mientras saluda a sus amigos, rápidamente se volvió viral y por diferentes redes sociales se comenzó a compartir el video.

“Me preguntan si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo”, aseguró la joven. Agregó que sueña con trabajar como “youtuber” y que para eso va a seguir grabando videos. También confesó que es fanática del Pepo y que en el futuro le gustaría ser cocinera.

En el ciclo de El Trece se encontraba Julio, su padre. Durante la charla explicó por qué este video tuvo tanta repercusión: “Debe ser porque no contiene nada de lo que uno quizás esta acostumbrado a ver. Y otra cosa es que es muy natural y (tiene) una inocencia que no es común”.

El papá de la joven reveló además que Antonella está deprimida y no quiere salir de su casa a raíz de las burlas y parodias que sufre desde que hizo esa transmisión por Facebook.

“Anto tiene un retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa”.

Luego de haber escuchado al padre de Anto, Nazarena Vélez, una de las famosas que parodió el video, pidió disculpas y aseguró que jamás quiso burlarse.

“Pido perdón una y mil veces más. No sólo a Antonella y su familia, sino también a todo aquel que pudo haber sentido mi estúpida humorada como alfo ofensivo”, dijo luego de bajar de las redes el video donde parodia a la joven.