Un experto en innovación educativa y tecnológica visitó la Escuela de Robótica

Invitado por la organización del evento “Zoomar”, el experto en innovación educativa Ariel Merpert visitó la Escuela de Robótica de la ciudad de Posadas, donde se reunió con los facilitadores TIC con el objetivo de intercambiar experiencias. Merpert, más conocido como “Hache”, está al frente del proyecto de los clubes TedEd, que se dedican a trabajar con docentes, fundamentalmente en escuelas, ayudándolos a planificar sus actividades, incluyendo la tecnología.

TED es una organización sin fines de lucro cuya misión es difundir ideas. TED comenzó como una conferencia de cuatro días en California en 1984 y ha crecido para apoyar a aquellas ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas iniciativas.

En los eventos TED, los principales pensadores y hacedores del mundo son invitados a dar la charla de su vida en 18 minutos o menos. Los oradores TED han incluido a Roger Ebert, Sheryl Sandberg, Bill Gates, Elizabeth Gilbert, Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian Greene, Isabel Allende entre muchos otros.

En TED.com, las charlas de los eventos TED son compartidas gratuitamente con todo el mundo. Cada día se publica una nueva charla. Las charlas son subtituladas en muchos idiomas a través de una red global de voluntarios. Las charlas TED son compartidas a través de redes de distribución como TV, radio, Netflix y numerosos sitios web.

“En TEDxRíodelaPlata estamos convencidos de que las ideas pueden ayudar a transformar la educación. Pero también sabemos que una idea puede transformar a quien la cuenta. Por eso creamos Clubes de Ideas, una propuesta educativa para escuelas secundarias que busquen embarcarse en el desafío de acompañar a los alumnos en la búsqueda de sus pasiones y en el desarrollo de capacidades para generar y comunicar ideas”, señaló Hache.

Por otro lado, al opinar sobre el lugar que el país ocupa en el contexto de la implementación tecnológica, Merpert dijo que “si nos referimos a los dispositivos electrónicos (celulares, tablets, etc), estamos de la media para abajo; si nos referimos a la escuela como dispositivo, como algo que dispone las personas para aprender, hay experiencias muy interesantes de primer nivel mundial, con innovaciones que ayudan a que las escuelas se adapten al contexto. El problema es que no estamos logrando que eso no esté en todos lados, hay muchas experiencias aisladas, y ahí tenemos un desafío grande que todavía no le encontramos la vuelta”.

Para Hache, la cuestión de la conectividad es uno de los grandes problemas: “Hoy internet, además de un conector, es un elemento clave de nuestra identidad al que tenemos que involucrarlo en el aprendizaje. Hay lugares donde eso ya está resuelto, pero es un desafío de infraestructura en general que excede a la educación, que sin duda es un mojón que hay que pasar. Dicho esto, hay lugares donde ya está sucediendo y es impresionante ver como internet nos muestra la necesidad de innovar en un montón de cosas”.

Finalmente, el experto se refirió a la Escuela de Robótica, nacida a instancias de la presidencia de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones: “Hay algunas experiencias, no escolares, de organizaciones que trabajan con chicos chiquitos; pero trabajar con programación, o con nociones básicas de pensamiento algebraico con chicos de 5 años, no lo vi en otras escuelas. Me parece alucinante”, resumió.

Hache recorrió las instalaciones de la Escuela de Robótica acompañado por la Directora de la Unidad de Gestión en TIC, Flavia Morales, y se mostró muy sorprendido con el equipamiento, sobre todo con la computadora que recrea gráficos en 3D, “Si me dejan, me quedo a vivir acá”, bromeó.