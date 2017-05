Posadas: Un borracho lo atropelló mientras ayudaba a trabajar a su tío y casi muere, ahora lucha por rehacer su vida

El 23 de febrero Facundo Zorrilla estaba ayudando a su tío a cerrar la verdulería, como cada mediodía en el que se podía hacer un tiempo entre sus actividades del colegio, cuando de repente un auto conducido por un hombre en estado de ebriedad se metió a toda velocidad en el local, llevándose todo por delante, incluso al propio Facundo. Tras varias cirugías, pronósticos desfavorables y casi cuarenta días internado, el joven de 14 años fue dado de alta y hoy cuenta cómo intenta volver a su vida cotidiana con ayuda de su familia y la rehabilitación.

“Lo último que me acuerdo es que estaba pasándole el último cajón a mi tío”, recordó Facundo sobre aquel fatídico día. Luego, nada. Facundo volvió a despertar luego de estar inconsciente recién dos semanas después, tiempo en el que los médicos le quitaron medio pulmón e intervinieron su pierna izquierda, que estaba prácticamente deshecha. “Cuando me desperté no sabía nada. Lo vi a mi papá y le pregunté qué me había pasado, por qué estaba ahí y me dijo que me chocó un autó. Al principio me dormía, no entendía mucho, parecía como ‘falopeado’ por todo lo que me daban en el hospital. Yo veía que mi papá salía llorando y yo no entendía”.

A pesar de que su vida corrió riesgo, hoy Facundo ya se encuentra bien y lucha día a día por volver a caminar. “Como todavía no tengo fuerza, me hacen hacer ejercicios y me hace caminar un ratito en una baranda. Dos vueltas, una vuelta, depende de cómo esté”.

Con la ayuda de sus papás, Julio y Felicitas, y toda su familia, Facundo está logrando salir de a poco. No obstante, el pedido de justicia y de medidas para prevenir que algo así vuelva a suceder, sigue presente como desde el primer día.