La ilusión óptica más impactante: ¿qué hay escondido en esta foto?

Un profesor japonés divulgó una imagen donde a simple vista sólo se ven cuadros blancos y negros, pero en realidad se esconde un retrato suyo.

El docente Akiyoshi Kitaoka publicó una imagen que ya es viral: un retrato suyo camuflado en cuadros blancos y negros.

¿No lo viste todavía? Tratá de descifrar su rostro desde tu teclado o con tu celular cerca de los ojos. Sí, imposible. Ahora alejate.

@AkiyoshiKitaoka This schema shows how to make this type of hidden image. pic.twitter.com/XF41N5oOcq

