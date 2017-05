El Paraná se mantendrá bajo por una semana más

La notable bajante del río Paraná se mantendrá por al menos una semana más debido a trabajos de mantenimiento programados que se realizan en la central hidroeléctrica de Yacyretá, en Ituzaingó, informó el consejero argentino de la entidad, Martín Goerling.

Martin Goerling (Radio Libertad)

El funcionario aclaró que la baja se debió a un oleaje producido por una tormenta. “Las imágenes que circularon eran de la fuerza del Paraná golpeando la presa, eso fue lo que se observó, no por la fuerza del agua porque el embalse está siempre controlado por el vertedero. Esto ya estaba programado desde antes y justo coincidió”, aseguró.

Además Goerling desmintió a técnicos paraguayos que habían asegurado que la represa trabaja por encima de su cota, lo que según ellos representaría un peligro. En ese sentido destacó que gracias a Yacyretá, en la región no se produjeron más inundaciones como ocurre en el resto del país. “Paradójicamente nosotros vemos una bajante cuando en gran parte del país hay inundaciones. Este es uno de beneficios de Yacyretá, que nunca más tuvimos inundaciones porque se mantiene siempre en un mismo nivel”, indicó y agregó que la represa trabaja siempre entre un máximo y mínimo de cota para garantizar su correcto funcionamiento..

“El mantenimiento era necesario, no olvidemos que la represa tiene 67 kilómetros de presa en Ituzaingó con lo cual requiere mantenimientos periódicos y organizados”, concluyó el funcionario nacional.