Papa Francisco: “Me da vergüenza que le digan ‘madre’ a una bomba”

El papa Francisco aseguró hoy que le da “vergüenza” que se llama “madre de todas las bombas” a un “aparato que da muerte”, en relación al explosivo que Estados Unidos lanzó sobre Afganistán el mes pasado.

“Me dio vergüenza cuando escuché el nombre de una bomba. La llamaron ‘la madre de todas las bombas’. La madre es vida. Ésta da muerte y le dicen mamá a ese aparato”, criticó hoy el Pontífice en un encuentro con jóvenes en el Vaticano a la denominada “superbomba” que el gobierno de Estados Unidos utilizó a fines de abril en Afganistán.

“Está creciendo, ha crecido y crece una cultura de la destrucción. Es verdad, piensen en los migrantes. Los sociólogos dicen que el drama y el problema de las migraciones es la tragedia más grande después de la segunda guerra mundial”, aseveró Jorge Bergoglio durante un encuentro con participantes del Encuentro promovido por la Coordinación nacional para la paz y los derechos humanos de Italia a los que recibió hoy en el Aula Pablo VI del Vaticano.

“Nosotros estamos viviendo esto. El mundo está en guerra. Se bombardea y si abajo hay enfermos o niños, eso no importa. Lanzan la bomba. A un cierto punto, no sé qué ha sucedido que se destruye tanto”, lamentó Francisco durante un pasaje de su intervención sin discurso escrito de casi una hora.

“Esto no es una novedad: comenzó desde el inicio, con los celos de Caín, que mató con su cuchillo a su hermano Abel. Pero hoy hay mucha crueldad, la vemos en la televisión todos los días. Hemos visto degollar niños”, lamentó finalmente. (Télam)