Mario Negri: Hay un vacío muy grande en la oposición, donde el peronismo es un inmenso “outlet”

Invitado por la Fundación Plácido Nosiglia, el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri, UCR Córdoba, visitará el lunes 8 la ciudad de Posadas para tener reuniones con la dirigencia del radicalismo y establecer contacto con distintas organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación misioneros.

Audio: Radio Libertad

Como parte de su agenda, Negri se reunirá con dirigentes de Cambiemos y vecinos, luego participará de un almuerzo de camaradería con los miembros de la Fundación Plácido Nosiglia y de la UCR misionera, y por la tarde, junto al diputado nacional Luis Pastori, brindará una conferencia de prensa. Negri disertará sobre la actualidad política y económica de Argentina, mientras que el diputado Pastori hará lo propio sobre la realidad de Misiones en el actual contexto nacional. En tanto, el concejal de Posadas Martín Arjol se referirá a la Ley de Lemas.

Previo a su llegada, el legislador nacional, hombre fuerte del radicalismo dentro de la alianza gobernante, dialogó con Radio Libertad a agenda abierta, en una entrevista que dejó algunas definiciones dignas de ser repasadas:

Sobre el rol de la UCR en el gobierno, Negri opinó que “más de que el radicalismo tiene ministros en el gabinete nacional, la coalición fuerte se da en el parlamento. Hace muchos años que en la Argentina no se da la situación de tener un parlamento con un gobierno que tenga que lograr consensos para tener las leyes que necesita. El 2016 fue muy bueno, porque se le pudieron dar al gobierno casi todas las leyes que necesitó, lo que significa que hay sectores de la oposición que acompañaron estas leyes. Y lo que hay que resaltar es que el 90 % de los proyectos tuvieron modificaciones, que fueron propuestas por la oposición. Lo que pasa es que era como subir el Himalaya en bicicleta… por eso fue tan importante el trabajo del Congreso, porque estuvimos muchos años con un Congreso apagado, de manos levantadas, con una mayoría absoluta del Kirchnerismo. Eso nos tiene que llevar a aprender que no le va mal a los gobiernos que no tienen mayorías tan holgadas, porque eso los obliga a dialogar, a conversar, lo que nos da un grado de madurez superior, donde nadie se siente dueño de la verdad”.

En su visión, por este un año electoral la intensidad en el Congreso va a ser menor este año, lo que, no obstante, les va a permitir abordar cuestiones importantes en sesiones clave. Con respecto a lo que puede pasar con el resultado de las elecciones, Negri opinó que, en su visión, no va a modificar sustancialmente la composición parlamentaria: “vamos a aumentar diputados, pero no vamos a llegar al quorum propio”, indicó.

“Tengo una relación muy cercana con Carrió y ella tomó una decisión muy personal. Personalmente pienso que tendría que haber sido candidata en provincia de Buenos Aires, que tiene la mitad del padrón nacional, pero Vidal está con una imagen muy alta, por lo cual creo que es una decisión que hay que respetar, poco vale ahora lo que se pueda agregar”, dijo Negri sobre la decisión de la líder de la CC de bajarse de la candidatura en provincia de Buenos Aires.

Y al hablar sobre la situación en Capital, con Martín Lusteau reclamando ir por dentro de Cambiemos a las PASO, Negri dijo que “desde el radicalismo lo que pretendíamos es que Cambiemos se constituya en los 24 distritos, porque tenemos que demostrar en dar un salto de calidad. Fuimos una alianza electoral necesaria que evitó la dispersión de la oposición pero ahora tenemos que ser capaces de demostrarle a la Argentina que se puede gobernar, y para eso se necesita mucha legitimidad. Todavía me queda la esperanza de que se pueda llegar a un entendimiento”, comentó

¿Hay un mandato de cambiemos para que en todas las provincias se arme una lista única?, fue la siguiente pregunta, a lo que Negri respondió: “La unidad no se arma a palos. Misiones tiene constituido Cambiemos. Lo que procuramos es ahorrar energías y llegar al consenso, y si no están las PASO para resolver democráticamente. No es que cambiemos no quiera someterse a las PASO, lo que le están diciendo a Lusteau es que su partido no está dentro de Cambiemos”

Al exponer su opinión sobre la situación de la U.C.R. Negri señaló que “la crisis de la política afectó mucho a nuestro partido en Misiones, pero estoicamente ha buscado recuperar la confianza de los misioneros y es un desafío que tienen por delante. A mí no me quita el sueño el hecho de que la UCR no tenga más participación en el gobierno, lo que hay que imponerse es dar un salto de calidad, no me interesa la cantidad de cargos, lo que importa es que en temas trascendentales nosotros podamos participar del centro del debate”

Al referirse a la insinuación de no ser candidata de Cristina Fernández de Kirchner, y romper así con la polarización con el partido gobernante, Negri opinó que “la contracara de Cambiemos es el país que heredamos, que lo simboliza CFK; pero en realidad todo el peronismo está atravesando una crisis propia de la derrota, que como siempre ha pasado, le lleva mucho tiempo organizarse. Por eso digo que el peronismo es como un inmenso outlet, donde hay de todo, en ideas y propuestas, pera la oposición del peronismo la hace Cristina, y la hace por twitter, más los problemas judiciales que tiene, yo no veo alguien que la supere”

“Pero ese no es un problema del gobierno, no es que Cristina polariza con el gobierno, hoy la cara del peronismo en el congreso es Kicilov, y eso es el pasado de hace 17 meses. El pasado está en el presente, y no porque lo busquemos sino porque el pasado no pudo ser superado en el peronismo. ¿Qué dirigente del PJ puede superar a Cristina? Hablan de Randazzo, pero no se lo escucha hablar, no tiene una opinión sobre la Argentina… piensa que sacándose fotos la va a superar a Cristina ¿qué está proponiendo para confrontar con el gobierno sobre la Argentina?”

Luego el legislador y dirigente radical afirmó que “Hay un vacío muy grande en la oposición, que lo intentó ocupar el Frente Renovador en el 2016, pero hoy ni siquiera lo veo en el escenario político”.

Al hablar sobre el panorama económico Negri puntualizó que “Lo que está más parado es el consumo, que no es un dato menor, pero las variables de la economía tienen a estabilizarse, no en términos explosivos, los pronósticos de economistas como Bein hablan de un crecimiento del 5 %, el gobierno fue menos optimista y se planteó uno de entre 2 y 3, que no es crecimiento espectacular”.