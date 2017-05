Litto Nebbia recorrerá el camino entre el pasado y el presente en su show de mañana

El emblemático músico rosarino se presentará el domingo en el Auditórium del Montoya y, en diálogo con Radio Libertad, anticipó su entusiasmo por volver a tocar en Misiones.

Litto Nebbia, Radio Libertad

La extensa carrera de Litto Nebbia se pondrá de manifiesto mañana en el Auditórium del Montoya, donde se presentará en formato trío en el marco de su gira “50 Años de Rock Argentino”. “Me pareció que era un buen título, ya que es muy difícil cumplir medio siglo en algo en lo que sos protagonista y que te gusta. Entonces dije: ‘el año que viene vamos a salir por acá, por allá, por todos los lugares’, así que tenemos bastante completo el calendario”, contó Nebbia.

Sobre lo que se podrá escuchar mañana, anticipó: “Tocamos un par de horas donde hay muchos clásicos de los bien conocidos y otros que no son tan conocidos pero que los voy mostrando también, contándole a la gente en qué épocas los hice. Me gusta mucho esto de tocar una canción que hice a los 17 años, otra que escribí a los 40 y que se note que hay un progreso artístico pero que no se pierde el estilo”.

Antes de pisar la tierra colorada, el autor de “La Balsa” ya tocó en Roque Sáenz Peña y Resistencia, mientras que esta noche se presentará en Corrientes capital. No obstante, la girá no terminará en nuestra provincia: “El lunes nos vamos a Córdoba, donde tenemos otros cinco conciertos”.