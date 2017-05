Julio Barreto: “hay que invertir en la provincia y no comprar afuera”

Preocupa en la provincia y en especial en municipios como Montecarlo la importación de las casas chinas, ya que según afirmó el intendente Julio Barreto “se están cerrando industrias locales y con la nueva incorporación en el mercado argentino de este producto extranjero la situación ira empeorando”.

Julio Barreto. Intendente Montecarlo. Radio Libertad

“Hace un año la apertura de las importaciones puso a la industria maderera de rodillas porque había una industria nacional que si bien no era óptima pero permitía producir, generar trabajo y generar una cadena de consumo donde la gente podía trabajar. Pero con la apertura y el ingreso de mercadería sobre todo de Brasil, hizo estragos en la industria maderera”.

El funcionario municipal se mostró preocupado por la importación de las llamadas “casas chinas” y dijo, “hoy debido a esto la industria de la madera está en una situación dramática, cuando en realidad en nuestra provincia somos unos de los mayores productores de madera como para poder construir casas, así que si se termina de confirmar este negocio será lamentable”.

En cuanto a lo desean a futuro, expresó, “pretendemos que el gobierno nos cuide y que pretenda que los mayores negocios sean beneficiosos para los argentinos, que cuidemos nuestra economía y que las inversiones se hagan aquí”. Además agregó, “ojala haya un cambio de rumbo para que la situación pueda cambiar, pero cuando uno escucha este tipo de noticias que van en contra mano del cuidado del trabajo en nuestro país la verdad que nos duele a todos”.

“La primera medida para que mejore la situación es no comprar afuera y sentarse a dialogar con las industrias locales, mejorar los precios y la competitividad, planificar en este sentido y aunque salga más barato comprar en china, ganamos todos cuando se invierte en nuestra provincia”.

“Si el gobierno nacional tiene los recursos para invertir de esa manera, que bueno sería armar esa mesa diálogo con todos esos aserraderos que están hoy a media hacer y llegar a un acuerdo para poder comprar aquí donde hay un muy buen precio. Tenemos que protegernos entre nosotros y fomentar el consumo interno”, manifestó Barreto.

En cuando a la situación en su municipio el edil dijo, “ayer tuve una reunión con una empresa que me informó que está cerrando sus puertas, son 20 familias que viven de la empresa, es lamentable porque uno siente una enorme impotencia, hace un año que venimos en retroceso con la quita de subsidios y los aumentos de tarifas tanto en lo residencial como en lo comercial, eso genero un impacto en la provincia , sumado a esto que no se genera movimiento y mas esta noticia que no tiene vilo a todos”.