Va a juicio un hombre que atacó a balazos la comisaría de Mado para liberar a un hijo preso

Desde el martes, el Tribunal Penal de Eldorado juzgará a un hombre que en 2014 atacó a balazos la comisaría de Colonia Mado en su afán de liberar a su hijo, que había sido detenido horas antes. El protagonista de la historia fue detenido a tiros por los policías. Ese día recibió seis impactos y acabó internado.

Bonifacio Barúa está acusado del delito de “tentativa de homicidio”. Su conducta será analizada por los camaristas Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos. En la Fiscalía actuará su titular, Federico Rodríguez.

También un hijo de Barúa, Jorge, debía ser juzgado, pero desapareció de la localidad y fue declarado rebelde y pesa sobre él un pedido de captura.

La historia la comenzó Jorge, precisamente, el 22 de noviembre de 2014, al anochecer. Durante un campeonato de fútbol barrio, él discutió con los hermanos Raúl y César Simanek. No conforme con el final del entredicho, se retiró unos minutos y después regresó con un arma de fuego. Apuntó hacia los Simanek y gatilló tres veces, pero no salieron los disparos.

Las víctimas llamaron a la Policía y una patrulla fue a buscar a Jorge. Lo detuvieron, pero no fue sencillo. El hombre y sus parientes ofrecieron tenaz resistencia. Incluso un agente fue herido de un machetazo en el allanamiento.

Jorge, su madre y otra familiar fueron arrestados, pero los uniformados no encontraron el arma con la que intentaron balear a los hermanos Simanek.

Al mediodía siguiente, Bonifacio Barúa llegó en moto con un cuñado a la comisaría de Mado, donde estaba alojado Jorge. Fuera de sí empezó a disparar contra los policías. Los uniformados repelieron el ataque.

Bonifacio terminó baleado. Seis tiros recibió, pero milagrosamente sólo sufrió heridas leves. En el lugar secuestraron un revólver y la escopeta calibre 16.

Ahora llegará el momento del juicio.