Pilar Sordo viene a Misiones y adelanta: “Es clave entender que lo que femenino es retentivo y lo masculino soltador”

Pilar Sordo, reconocida psicóloga chilena, investigadora y escritora, viene a Posadas para contarnos sobre la investigación “Viva la Diferencia”. En una entrevista con Radio Libertad y Misiones Online adelantó algunos conceptos que tratará en la conferencia el 11 de mayo en el Montoya. Asegura que “es una investigación que te provoca un cambio en la manera de ver la vida y las relaciones interpersonales, partiendo de la compresión de lo femenino y lo masculino”.

Pilar Sordo. Radio Libertad.

“Voy a contar la primera gran investigación que hice en el mundo hispano, que es una investigación que habla entre lo femenino y masculino. Es muy divertida y sugiero que vayan en pareja, con amigos. Se van a reír mucho, pero también moviliza mucho. A mí particularmente me cambió la vida”, comenzó diciendo Pilar Sordo sobre lo que podrán escuchar los misioneros que el 11 de mayo concurran al auditórium del Montoya a las 20 horas.

Consultada sobre en qué aspectos aborda de lo femenino y lo masculino, Pilar indicó que lo primero que hay que entender es el tema de las diferencias. “El hablar de igualdad, que no es lo mismo que equidad. Donde maravillosamente lo que el estudio muestra es que no hay ningún género sobre otro. Todas la diferencias son complementarias, por lo tanto tengo que aprender del otro para poder mejorar yo”, señaló. Asimismo indicó que todos tenemos dentro elementos masculinos y femeninos.

Sostuvo además que la importancia de conocer las diferencias, es que las puedo vivir de otra manera, sin emitir juicios.

En la investigación la psicóloga marca que las mujeres son auditivas y los hombres visuales, pero lo que clave es entender que lo masculino es soltador y lo femenino retentivo. “Yo te diría que eso es una de las diferencias claves del circuito. “Que retengamos líquido, celulitis, que nos cueste tirar cosas, y de lo soltador que avancen rápido, que tengan pésima memoria emocional, que se puedan olvidar de hijos, que lo suelten. Es como el primer gran bloque de la investigación”, declaró.

Estas características, marca Pilar, es un aprendizaje que va más allá de la relación de pareja, “incluso trasciende lo laboral, porque entender lo femenino y lo masculino determinará mucho de los resultados que pueda tener”, señaló.

Finalmente la investigadora dijo que los que asistan a la conferencia podrán salir con la conclusión de que las mujeres tienen que aprender a soltar y los hombres a retener para no perder lo que tienen. “Son muchas las personas que después de las conferencias me escriben o se acercan para contarme que esta investigación les cambió la vida, que los hizo relacionar de manera distinta, primero consigo mismo, después en el trabajo, con sus hijos, parejas. Las historias que a mí me llegan son emocionantes a morir”, manifestó.

La investigación que tiene más de treinta años, fue actualizada permanentemente por Pilar Sordo. La presentación en el Montoya durará alrededor de dos horas. Las entradas están a la venta la boletería del teatro. Valor: $530 y $470.